Karadeniz’in Dibinde Dev Bir Tarla Keşfedildi: Uzaydan Görülebilen Biyolojik Mucize

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 17:49

Karadeniz’in derinliklerindeki yüksek hidrojen sülfür oranları nedeniyle 'ölü deniz' olarak nitelendirilen genel kanının aksine, Odessa ile Tuna Deltası arasındaki sahada devasa bir su altı ekosistemi tespit edildi. Literatüre 'Zernov Tarlası' olarak geçen ve Kırım Yarımadası’nın yarısına eş değer bir büyüklüğe sahip olan bu alan, bölgenin en stratejik oksijen kaynağı ve biyolojik çeşitlilik merkezi olarak kabul ediliyor.

Su altındaki bu tarlalar ekosistem için temizleme tesisi görevi görüyor.

Deniz biyoloğu Sergey Zernov tarafından keşfedilen bu bölge, binlerce kilometrekarelik bir alana yayılan Phyllophora türü kırmızı alg topluluklarından oluşuyor. Zehirli hidrojen sülfür tabakasının hemen üzerinde, güneş ışığının ulaştığı dar bir koridorda hayatta kalmayı başaran bu su altı savanası, deniz ekosistemi için hayati bir 'temizleme tesisi' görevi görüyor. Bölgedeki fauna, baskın kırmızı-kahverengi bitki örtüsüne uyum sağlayarak evrimleşmiş durumda. Deniz atları, süngerler ve çeşitli balık türleri, bu alg ormanlarında geliştirdikleri kusursuz kamuflaj yetenekleri sayesinde yırtıcılardan korunurken, alanı güvenli bir üreme ve beslenme üssü olarak kullanıyor.

Bu yaşam formları doğal bir arıtma sistemi olarak çalışıyor.

Uzman biyologlar, sahadaki suyun ekstrem berraklığını, zemin katmanını bir ağ gibi ören yoğun midye popülasyonuna bağlıyor. Canlı bir filtre paneli işlevi gören bu yumuşakçaların her birinin günde ortalama 100 litre deniz suyunu filtreleme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Bu mekanizma, Zernov Sahası’nı Karadeniz’in doğal arıtma ve kendi kendini yenileme merkez üssü konumuna getiriyor.

150 metre sınırında ekolojik mücadele devam ediyor.

Karadeniz’deki bu hassas denge, oksijenin tükendiği 150 metrelik kritik derinlik sınırında seyrediyor. Bu derinliğin altındaki toksik tabaka yaşamı imkansız kılarken, üst katmanlarda yoğunlaşan bu 'tropikal orman' benzeri yapı, biyolojik yoğunluğu sayesinde uzaydan dahi gözlemlenebiliyor. Bilim dünyası, bu nadir ekosistemin korunmasının Karadeniz’in gelecekteki ekolojik sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
