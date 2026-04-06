Karadeniz’in Dibinde Dev Bir Tarla Keşfedildi: Uzaydan Görülebilen Biyolojik Mucize

Karadeniz’in derinliklerindeki yüksek hidrojen sülfür oranları nedeniyle 'ölü deniz' olarak nitelendirilen genel kanının aksine, Odessa ile Tuna Deltası arasındaki sahada devasa bir su altı ekosistemi tespit edildi. Literatüre 'Zernov Tarlası' olarak geçen ve Kırım Yarımadası’nın yarısına eş değer bir büyüklüğe sahip olan bu alan, bölgenin en stratejik oksijen kaynağı ve biyolojik çeşitlilik merkezi olarak kabul ediliyor.

