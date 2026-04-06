30 Ülkenin Parasını Toplasan da Bu Evi Almaya Yetmiyor: İşte Dünyanın En Pahalı Evi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 11:26

Dünyanın en pahalı özel mülkü sıfatıyla literatüre giren ve Hindistan’ın Mumbai kentinde yükselen 'Antilia', sadece bir konut projesi olmanın ötesinde, küresel servet eşitsizliğinin ve mimari ihtişamın en somut simgesi olarak dikkat çekiyor. Hintli milyarder Mukesh Ambani’ye ait olan bu dikey malikane, sahip olduğu ekonomik değerle 30 bağımsız devletin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) geride bırakarak dünya gündemindeki yerini koruyor.

Dünyanın en pahalı evi olarak biliniyor.

Yaklaşık 2,7 milyar dolar değerindeki Antilia, 37.000 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Yapı, fiziksel olarak 27 katlı olsa da her katın yüksek tavanlı tasarlanması nedeniyle dışarıdan bakıldığında 60 katlı standart bir gökdelen yüksekliğine ulaşıyor. Binayı dünyadaki diğer yapılardan ayıran temel özellik ise mimari çeşitliliği; tasarım planına göre hiçbir katın yapısı, kullanılan malzemeleri ve iç dekorasyon konsepti bir diğeriyle benzerlik göstermiyor.

Bina kendi kendine yeten bir teknoloji üssü ile donatılmış.

Lüksün sınırlarını zorlayan malikane, kendi kendine yetebilen devasa bir şehir gibi işlev görüyor. Yapının ilk altı katı Ambani ailesinin 168 araçlık özel koleksiyonuna ayrılmış durumda. Otopark katlarının hemen üzerinde, bu araçların bakımı için özel bir servis istasyonu yer alıyor. Hava ulaşımı için çatısında üç ayrı helikopter pisti barındıran yapıda: balo salonları, sinema salonları, asma bahçeler ve spa merkezleri bulunuyor. Ayrıca, Mumbai’nin aşırı sıcaklarına karşı bir çözüm olarak geliştirilen ve yapay kar üreten 'kar odası', binanın teknolojik donanımının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bina ülke ekonomilerini geride bırakıyor.

Antilia’nın piyasa değeri, makroekonomik verilerle kıyaslandığında çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu tekil mülk, Monako, Andorra ve Seyşeller gibi Avrupa ve turizm merkezlerinin yıllık gelirlerini geride bırakırken, Butan ve Belize gibi ülkelerin toplam üretim kapasitesini de saf dışı bırakıyor. Ekonomik analizler, dünyanın en küçük ekonomisi Tuvalu ile kıyaslandığında, Antilia’nın tek başına 75 adet Tuvalu ekonomisini finanse edebilecek büyüklükte olduğunu gösteriyor.

Tam zamanlı çalışan 600 kişilik bir personel ordusu tarafından yönetilen Antilia, her ne kadar bir aile konutu olsa da, mimari detaylarında kullanılan güneş ve lotus çiçeği motifleriyle modern Hindistan’ın ve kontrolsüz bireysel servetin küresel ölçekteki en büyük anıtı kabul ediliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
