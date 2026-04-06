Çatılarda Yeni Dönem: Kendi Kendine Elektrik Üreten Güneş Kiremiti Geliştirildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 14:41

Güneş enerjisi sektörü, geleneksel ve hantal panellerin ötesine geçerek estetikle teknolojiyi birleştiren yeni bir döneme giriyor. Hollanda merkezli araştırma kuruluşu TNO, binaların dış görünüşünü bozmadan enerji üretebilen, esnek perovskit güneş hücrelerine dayalı ilk kavisli solar kiremit konseptini tanıttı. Bu inovasyon, çatılarda sadece koruma değil, aynı zamanda yüksek teknolojik bir enerji üretimi vaat ediyor.

Kavisli tasarım ile yüksek verimlilik sağlanıyor.

TNO araştırmacıları, ASAT B.V. iş birliğiyle geliştirdikleri bu projede, perovskit tabanlı güneş modüllerini esnek bir folyo üzerine yerleştirerek kavisli kompozit kiremitlere entegre etmeyi başardılar. Genellikle yüzey eğimi arttıkça güneş panellerinin verimliliği düşer; ancak bu yeni nesil modüller, kavisli yapıya rağmen şaşırtıcı bir performans sergiliyor. Laboratuvar ortamında %13,8 verimliliğe ulaşan hücreler, kiremit üzerine uygulandığında bu oranı %12,4 seviyesinde koruyabiliyor. Bu durum, teknolojinin mimari formlara adaptasyon yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Solar kiremitler şehirler için estetik ve pratik bir çözüm olarak değerlendiriliyor

Özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu şehir merkezlerinde, devasa güneş tarlaları kurmak için alan bulmak oldukça zor. Perovskit güneş kiremitleri, binaların mevcut yüzeylerini birer enerji santraline dönüştürerek ek arazi kullanımına gerek bırakmıyor. Üstelik bu teknoloji sadece teoride kalmış bir çalışma değil; TNO üretim süreçlerini endüstriyel standartlara uygun hale getirmiş durumda. Kurulan pilot üretim hattı ve ticarileşme adımları için hayata geçirilen Perovion Technologies adlı yeni şirket, bu ürünlerin çok yakında piyasada yerini alacağının sinyallerini veriyor.

Kiremitlerin üretim avantajları bulunurken güç verimliliğinde aşılması gereken engeller bulunuyor.

Perovskit hücreler, geleneksel silikon panellere kıyasla üretim maliyeti açısından büyük avantajlar sunuyor. 'Rulodan ruloya' üretim tekniği sayesinde adeta bir gazete basar gibi hızlı ve ekonomik şekilde üretilebilen bu hücreler, oldukça hafif ve esnek bir yapıya sahip. Ayrıca, güneş ışığının dik gelmediği veya havanın bulutlu olduğu zamanlarda bile silikon hücrelerden daha verimli çalışabiliyorlar.

Ancak teknolojinin henüz aşması gereken bazı zorluklar mevcut. Mevcut silikon kiremitler %25 verimliliğe ulaşabilirken, perovskit kiremitler şimdilik daha düşük bir bantta seyrediyor. Ayrıca, 20 yılı aşan panel ömürlerine kıyasla, perovskit malzemelerin dış mekan koşullarına karşı dayanıklılık süreleri hala geliştirilmeye muhtaç. Yine de hafiflik ve düşük maliyet avantajı, bu teknolojiyi geleceğin çatı kaplama standartları için en güçlü adaylardan biri yapıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
