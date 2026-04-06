Çatılarda Yeni Dönem: Kendi Kendine Elektrik Üreten Güneş Kiremiti Geliştirildi

Perovskit hücreler, geleneksel silikon panellere kıyasla üretim maliyeti açısından büyük avantajlar sunuyor. 'Rulodan ruloya' üretim tekniği sayesinde adeta bir gazete basar gibi hızlı ve ekonomik şekilde üretilebilen bu hücreler, oldukça hafif ve esnek bir yapıya sahip. Ayrıca, güneş ışığının dik gelmediği veya havanın bulutlu olduğu zamanlarda bile silikon hücrelerden daha verimli çalışabiliyorlar.

Ancak teknolojinin henüz aşması gereken bazı zorluklar mevcut. Mevcut silikon kiremitler %25 verimliliğe ulaşabilirken, perovskit kiremitler şimdilik daha düşük bir bantta seyrediyor. Ayrıca, 20 yılı aşan panel ömürlerine kıyasla, perovskit malzemelerin dış mekan koşullarına karşı dayanıklılık süreleri hala geliştirilmeye muhtaç. Yine de hafiflik ve düşük maliyet avantajı, bu teknolojiyi geleceğin çatı kaplama standartları için en güçlü adaylardan biri yapıyor.