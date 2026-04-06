Dünyanın En Tuhaf Köprüsü: İki Devasa El Üstünde Duran Altın Köprü

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 16:50

Vietnam’ın sisli dağlarında, bulutların üzerinde süzülen bir mühendislik harikası hayal edin. Da Nang kentindeki Ba Na Tepeleri'nde yer alan Altın Köprü (Cầu Vàng), deniz seviyesinden 1.400 metre yükseklikteki konumuyla ziyaretçilerine adeta masalsı bir yolculuk vadediyor. 2018 yılında kapılarını açan bu yapı, sadece bir geçiş noktası değil, modern sanat ile doğanın büyüleyici bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.archdaily.com/898916/viet...
Vietnam'da bulunan altın köprü gökyüzünü tutan eller olarak da biliniyor.

Köprünün en çarpıcı özelliği, onu ayakta tutuyormuş gibi görünen iki devasa el figürüdür. 'Tanrı'nın ellerinin topraktan bir altın lifi çekmesi' felsefesiyle tasarlanan bu eller, ilk bakışta kadim bir taş işçiliğini andırsa da aslında çelik ağlar üzerine giydirilmiş fiberglas malzemeden üretilmiştir. Ellerin üzerindeki yosun ve aşınma efektleri, yapının çevredeki balta girmemiş ormanlarla kusursuz bir estetik uyum yakalamasını sağlar.

Köprünün yapımında doğa ile uyum sağlanmasına özen gösterildi.

Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki bu altın sarısı şerit, sekiz farklı bölümden oluşarak teleferik istasyonunu bahçelere bağlıyor. Truong Son Dağları’nın gizemli atmosferinde, mor çiçeklerin eşlik ettiği bu yürüyüş yolu, ziyaretçilerine panoramik bir görsel şölen sunuyor. Altın renginin parıltısı, ormanın derin yeşili ve sisin beyazıyla birleştiğinde, ortaya dünyanın en popüler turizm rotalarından biri çıkıyor. Modern mühendisliğin heykel sanatıyla buluştuğu bu durak, Vietnam’ın küresel simgesi olmayı sonuna kadar hak ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
