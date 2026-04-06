Bilim Kanıtladı: Annelerin Hücreleri Çocuklarının Vücudunda Ömür Boyu Kalıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 18:32

Anne ve çocuk arasındaki bağ, uzun yıllar boyunca yalnızca psikolojik ve duygusal bir olgu olarak nitelendirilse de modern tıp araştırmaları bu ilişkinin somut bir hücresel temeli olduğunu ortaya koyuyor. Mikrokimerizm olarak adlandırılan bu fenomen, gebelik süresince anne ile bebek arasında gerçekleşen çift yönlü hücre alışverişinin bireylerin yaşamı boyunca kalıcı izler bıraktığını kanıtlıyor.

Anne ile bağlantı hücresel düzeyde yaşam boyu devam ediyor.

Bilimsel literatürde ilk kez 1990’lı yıllarda tanımlanan fetal mikrokimerizm süreci, adını farklı canlı türlerinin özelliklerini barındıran mitolojik 'Chimera' figüründen alıyor. Gebelik sırasında fetüse ait kök hücreler ve lökositler, plasenta bariyerini aşarak annenin kan dolaşımına karışıyor. Yapılan patolojik incelemeler, bu hücrelerin doğumdan on yıllar sonra bile annenin beyin, kalp, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarında varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Leiden Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalarda, erkek çocuk dünyaya getirmiş kadınların doku örneklerinde Y kromozomuna rastlanması, bu hücrelerin kalıcılığını somutlaştırıyor.

Anneden gelen hücreler biyolojik bir onarım mekanizması görevi görüyor.

Araştırmalar, bu yabancı hücrelerin vücutta pasif birer misafir olmanın ötesinde, aktif bir 'biyolojik onarım kiti' işlevi gördüğünü ortaya koyuyor. Özellikle kardiyovasküler hasar durumlarında, fetüse ait kök hücrelerin annenin kalbine yönelerek hasarlı dokuyu onarmak üzere özelleştiği saptanıyor. Ayrıca mikrokimerik hücrelerin bağışıklık sistemini desteklediği ve meme kanseri gibi patolojik süreçlere karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu gözlemleniyor. İstatistiksel veriler, sağlıklı kadınların dokularında, kanser teşhisi konulmuş bireylere oranla çok daha yoğun fetal hücre bulunduğunu doğruluyor.

Bilim dünyası, bu sürecin "nesiller arası bir biyolojik aktarım" olduğunu vurguluyor.

Söz konusu hücre trafiği yalnızca annede son bulmuyor; anneden gelen hücreler de fetüsün bağışıklık ve sinir sisteminin gelişiminde kritik rol oynuyor. Bilim dünyası, bu sürecin 'nesiller arası bir biyolojik aktarım' olduğunu vurguluyor. Bir birey, sadece kendi annesinin değil, aynı zamanda anneannesinin de hücresel izlerini taşıyabiliyor. Sonuç olarak mikrokimerizm, insan biyolojisinin sanıldığından çok daha karmaşık ve birbirine bağlı bir yapı arz ettiğini, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağın fiziksel ayrılıktan sonra dahi hücresel düzeyde korunduğunu bilimsel bir gerçeklik olarak tescilliyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
