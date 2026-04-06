Bilim Kanıtladı: Annelerin Hücreleri Çocuklarının Vücudunda Ömür Boyu Kalıyor

Söz konusu hücre trafiği yalnızca annede son bulmuyor; anneden gelen hücreler de fetüsün bağışıklık ve sinir sisteminin gelişiminde kritik rol oynuyor. Bilim dünyası, bu sürecin 'nesiller arası bir biyolojik aktarım' olduğunu vurguluyor. Bir birey, sadece kendi annesinin değil, aynı zamanda anneannesinin de hücresel izlerini taşıyabiliyor. Sonuç olarak mikrokimerizm, insan biyolojisinin sanıldığından çok daha karmaşık ve birbirine bağlı bir yapı arz ettiğini, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağın fiziksel ayrılıktan sonra dahi hücresel düzeyde korunduğunu bilimsel bir gerçeklik olarak tescilliyor.