İsrail'de Bir Televizyon Kanalı ABD'nin İran'a Olası Saldırısı İçin Geri Sayım Başlattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2026 - 00:26

İsrail'in Channel 13 kanalında Trump'ın İran'a tehditlerine ve 'tüm medeniyeti yok etme' sözlerine yönelik stüdyoda büyük bir dijital geri sayım saati kurulup ekrana getirildi. ABD'nin İran'a saldırısını heyecanla bekleyen kanal çalışanları sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Trump fotoğraflı sayaç kurdular.

Kanal 13, stüdyodaki masanın önüne büyük bir dijital ekran yerleştirerek Trump'ın fotoğrafı eşliğinde bu mühletin dolmasına ne kadar kaldığını gösteren bir sayaç başlattı. Videodaki kırmızı ekranda İbranice 'Trump'ın Son Süresi' yazıldı.

Sosyal medyada o görüntüler tepki topladı.

Ayrıca programda şöyle bir diyalog yaşandı.

- Sekiz saat, mühlet, geri sayım... Belki de bu, müzakere odalarındaki tartışmalara bir miktar ivme kazandırır ve işleri biraz hızlandırır.

- Vay canına, bu gerçekten hem umut verici hem de insani bir durum. Kesinlikle.

- Ve burada, önümüzdeki sekiz saat boyunca bülteni sunmak üzere aramıza dönen Lior Veroslavski'yi görüyorsunuz. Hoş geldin.

- (Gülümseyerek) Teşekkürler, hoş bulduk.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
