Pakistan’ın Arabuluculuğu "Medeniyet Yok Olacak" Tehdidini Ortadan Kaldıracak mı?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 23:58

Donald Trump’ın “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklaması tüm dünyayı diken üstünde tutuyor. Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın açılması için Türkiye saatiyle 03.00’e kadar süre vermesi sonrasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arabuluculuk için iki ülkeye de seslendi. İran’dan 2 hafta daha süre vermesini isteyen Şerif, iki ülkeye de ateşkes önerisi yaptı. İran’ın ateşkes önerisine sıcak baktığı iddia edilirken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise “Başkan Trump, Pakistan'ın İran'la ilgili önerisi hakkında bilgilendirildi ve bir yanıt verecektir.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye saati ile 03.00’e kadar süre verdiği İran’ı adeta soykırımla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Tüm dünyayı tedirgin eden açıklama sonrasında iki ülke arasında arabuluculuk görevi yürüten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten çağrı geldi.

Pakistan Başbakanı, iki ülkeye 2 haftalık ateşkes önerisinde bulundu.

ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin “güçlü şekilde ilerlediğini” belirten Şerif, “Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta” ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, şunları kaydetti:

“Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte.”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Konuyla ilgili New York Times’a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın “süreyi 2 hafta uzatma” çağrısından Trump’ın haberdar olduğunu aktararak, “Bu konuda bir cevap verilecek” ifadesini kullandı.

İran’ın da ateşkes teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
