Pakistan’ın Arabuluculuğu "Medeniyet Yok Olacak" Tehdidini Ortadan Kaldıracak mı?

Tüm dünyayı tedirgin eden açıklama sonrasında iki ülke arasında arabuluculuk görevi yürüten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten çağrı geldi.

Pakistan Başbakanı, iki ülkeye 2 haftalık ateşkes önerisinde bulundu.

ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin “güçlü şekilde ilerlediğini” belirten Şerif, “Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta” ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, şunları kaydetti:

“Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte.”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Konuyla ilgili New York Times’a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın “süreyi 2 hafta uzatma” çağrısından Trump’ın haberdar olduğunu aktararak, “Bu konuda bir cevap verilecek” ifadesini kullandı.

İran’ın da ateşkes teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor.