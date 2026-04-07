İsrailli Bakan Eşref Rüya'nın Kadir Babası Görkem Sevindik'i Tehdit Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 21:11

Geçtiğimiz günlerde İsrail Meclisi (Knesset) Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Karar tüm dünyada tepkilere neden olurken ülkemizde de pek çok kişi bu karara karşı çıktı. Eşref Rüya dizisindeki performansıyla öne çıkan Görkem Sevindik ise Instagram hesabından İsrail'i kınamıştı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bir video yayınlayarak ünlü oyuncuyu tehdit etti.

Görkem Sevindik Instagram hesabından idam yasasına böyle tepki gösterdi.

12 Bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı.

Bunların 4 bini çocuk.Vatanında yaşamak istedikleri için,

İşgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda

400 Bin Filistinli şehit edildi.

Şimdi de dünyanın gözü önünde 12 Bin insan idam edilecek.

90 gün içinde idamlar yapılacak.Lütfen susmayın.İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?

İnsan olduğumuzu bugün göstermeyeceksek ne zaman göstereceğiz?

Lütfen susmayın.

Paylaşın.

Karşı çıkın bu idamlara...

İsrail'de de yayımlanan ve ülkede popüler olan Eşref Rüya'nın Kadir Babası Görkem Sevindik'in bu paylaşımı İsrail'de tepkilere neden oldu.

Ülkenin en çok izlenen dizilerinden olan Eşref Rüya dizisi için boykot çağrıları yapıldı. İsrailliler Sevindik'e olumsuz yorumlar bıraktı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bir video paylaştıç

'Kadir, asla baba olamayacaksın Kadir. Belki bir Türk dizisinde yaşıyorsun ama biz burada İsrail'de yaşıyoruz. Teröristlere idam cezası, şimdi' ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
