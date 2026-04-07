Gözaltına Alınan Ünlülerin Ardından İrem Derici Sosyal Medya Paylaşımında Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.04.2026 - 15:12

7 Nisan’da gerçekleştirilen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler gündeme damga vururken, İrem Derici’den gelen açıklama dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

7 Nisan 2026 sabahı yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon, magazin gündemine damga vurdu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı: Simge Sağın, sevgilisi İlkay Şencan, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu.

Simge Sağın’ın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Sağın’ın yalnızca hekim kontrolünde reçeteli ilaç kullandığı vurgulandı.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin ardından İrem Derici’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'Bu cadı avı artık benim çok canımı sıkıyor. Bu memlekete bu pislik nereden giriyor? Burada mı yetiştiriliyor? Bu baronlar kim? 8 Ekim’de bizimle başladı operasyon, haberi çıkan ilk insan benim. Benim annem hasta, 70 yaşına girecek. Tabii ki güzel paralar kazanıyoruz, güzel hayatlar yaşıyoruz ama sendeki ana, bendeki ana. Artık içime çok dokunmaya başladı ve bugünkü liste benim kalbimin yarısından fazlası, hepsi. İki çocuğu olan ve hala belki emziren bir kadın da orada. Bu cadı avına son verelim... Bu çok geçmeyecek bir travma. Ekim ayından beri yeni kendime gelmiştim. Bugün çok yakın arkadaşlarımı listede görünce ben o sabaha geri döndüm. Köke inelim; biz göz önündeyiz, ünlüyüz falan ama sokakta neler oluyor. İki mahalle yürürken neler neler yaşıyorum, görüyorum.” şeklinde konuşan İrem Derici üzüntüsünü dile getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
