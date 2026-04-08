article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın, Bitcoin ve Borsalar Şaha Kalktı! Petrol Düştü, Ons Altın ve BTC’de Son 3 Haftanın Zirvesi Yaşanıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 07:22

Orta Doğu'da sağlanan iki haftalık ateşkes hamlesi, enerji fiyatlarını aşağı çekerken küresel piyasalarda beklenen bahar havasını getirdi. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme; altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son haftaların en yüksek seviyelerinin görülmesini sağladı.

İşte ABD ve İran arasında sağlanan ateşkes sonrası oluşan son durumlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya genelinde bir süredir hakim olan yüksek enerji maliyeti baskısı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan sürpriz ateşkes anlaşmasıyla yerini hızlı bir toparlanmaya bıraktı.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde 110 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, kısa süre içerisinde 95 dolara kadar geriledi. Akaryakıt maliyetlerindeki bu yüzde 14’lük keskin düşüş, yatırımcıların güvenli limanlara ve riskli varlıklara olan ilgisini eş zamanlı olarak artırdı. Küresel piyasalarda 'yüksek enflasyon ve yüksek faiz' döngüsünün kırılacağına dair umutların yeşermesiyle birlikte, ons altın fiyatı 4 bin 858 dolar sınırına dayanarak son üç haftanın en güçlü performansını sergiledi. Altındaki bu yükselişe gümüş de eşlik ederek 76,50 dolar seviyelerini test etti.

Yatırım araçlarındaki bu ralli sadece kıymetli metallerle sınırlı kalmadı; dijital varlık tarafında da dikkat çekici bir ivmelenme kaydedildi.

Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin, jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte yeniden 70 bin dolar barajının üzerine çıkarak 72 bin 750 dolara ulaştı. Kripto piyasalarındaki bu hareketlilik, küresel borsalardaki alıcılı seyirle desteklendi. Özellikle Asya piyasalarında Japonya ve Güney Kore endekslerinde yüzde 5’i aşan değer kazançları görülürken, Avrupa ve ABD vadeli işlemlerinde de benzer bir iyimserlik hakim oldu. Dolar endeksinin 100 seviyesinden 98,85’e çekilmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi, piyasalardaki nakit akışının yeniden canlandığını kanıtladı. 

İki hafta süreceği öngörülen bu barış iklimi, dünya ekonomileri üzerindeki ağır baskıyı ‘şimdilik’ hafifletmiş görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın