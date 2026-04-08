Altın, Bitcoin ve Borsalar Şaha Kalktı! Petrol Düştü, Ons Altın ve BTC’de Son 3 Haftanın Zirvesi Yaşanıyor

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde 110 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, kısa süre içerisinde 95 dolara kadar geriledi. Akaryakıt maliyetlerindeki bu yüzde 14’lük keskin düşüş, yatırımcıların güvenli limanlara ve riskli varlıklara olan ilgisini eş zamanlı olarak artırdı. Küresel piyasalarda 'yüksek enflasyon ve yüksek faiz' döngüsünün kırılacağına dair umutların yeşermesiyle birlikte, ons altın fiyatı 4 bin 858 dolar sınırına dayanarak son üç haftanın en güçlü performansını sergiledi. Altındaki bu yükselişe gümüş de eşlik ederek 76,50 dolar seviyelerini test etti.