article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Yakında Ölüp Gideceğim" Diyen Serdar Ortaç Canlı Yayında Vasiyetini Açıkladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 08:34

Uzun süredir MS hastalığının yarattığı zorluklarla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sosyal medyada gerçekleştirdiği son yayında duygusal anlar yaşadı. Takipçilerine vasiyet niteliğinde bir çağrıda bulunan Ortaç, 'Yakında ölüp gideceğim' diyerek müzikal mirasına sahip çıkılmasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır süregelen sağlık sorunları ve MS hastalığının etkisiyle zor günler geçiren pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, hayranlarını derin bir üzüntüye boğan açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayında takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı, hayatına dair karamsar bir tablo çizerek vasiyetini paylaştı. Yayın boyunca oldukça duygusal olduğu gözlenen Ortaç, yakın zamanda aramızdan ayrılacağını düşündüğünü belirterek, sevenlerinden tek bir istekte bulundu: Şarkılarının unutulmaması.

Müzik kariyeri boyunca imza attığı sayısız hit parçaya rağmen, bazı eserlerinin hak ettiği değeri görmediğini savunan sanatçı, bu duruma olan sitemini dile getirdi. Hayattayken klip bile çekilmeyen, arka planda kalan bestelerine dikkat çeken Ortaç, takipçilerinden bu şarkıları insanlara ulaştırmaları ve yaşatmaları için söz istedi. 'Bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, lütfen onları herkese dinletin' diyen ünlü isim, sanatsal mirasının korunmasını vasiyet etti.

Sektörde geçirdiği 35 yılın muhasebesini de yapan Serdar Ortaç, bu süre zarfında pek çok engelle ve kendisini saf dışı bırakmak isteyen kişilerle karşılaştığını ifade etti. Tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını vurgulayan sanatçı, meslek hayatındaki direncinin altını çizdi. Konuşmasının sonunda vasiyetini yineleyen Ortaç'ın 'Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın' şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranlarından destek mesajları yağdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın