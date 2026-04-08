"Yakında Ölüp Gideceğim" Diyen Serdar Ortaç Canlı Yayında Vasiyetini Açıkladı

Sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayında takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı, hayatına dair karamsar bir tablo çizerek vasiyetini paylaştı. Yayın boyunca oldukça duygusal olduğu gözlenen Ortaç, yakın zamanda aramızdan ayrılacağını düşündüğünü belirterek, sevenlerinden tek bir istekte bulundu: Şarkılarının unutulmaması.

Müzik kariyeri boyunca imza attığı sayısız hit parçaya rağmen, bazı eserlerinin hak ettiği değeri görmediğini savunan sanatçı, bu duruma olan sitemini dile getirdi. Hayattayken klip bile çekilmeyen, arka planda kalan bestelerine dikkat çeken Ortaç, takipçilerinden bu şarkıları insanlara ulaştırmaları ve yaşatmaları için söz istedi. 'Bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, lütfen onları herkese dinletin' diyen ünlü isim, sanatsal mirasının korunmasını vasiyet etti.

Sektörde geçirdiği 35 yılın muhasebesini de yapan Serdar Ortaç, bu süre zarfında pek çok engelle ve kendisini saf dışı bırakmak isteyen kişilerle karşılaştığını ifade etti. Tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını vurgulayan sanatçı, meslek hayatındaki direncinin altını çizdi. Konuşmasının sonunda vasiyetini yineleyen Ortaç'ın 'Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın' şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranlarından destek mesajları yağdı.