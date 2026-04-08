Milyonların Gözü Temmuz'da: Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 12:12

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. 2026 yılının ilk çeyreğine dair enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam tablosu da şekillenmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki son rakamlar ve uzman tahminleri...

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi.

Türkiye’de milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında. Emekli maaş zamları için ilk veriler gelmeye başladı. Yılın ilk üç ayına ait enflasyon verileri, emeklilerin cebine girecek rakamın alt sınırını belirledi. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan süreçte kümülatif enflasyonun yüzde 10,04 olarak gerçekleşmesi, emekliler için bu orandaki zammı şimdiden garantiledi.

Türkiye’de enflasyon yılın ilk üç ayında sırasıyla yüzde 4,84, yüzde 2,96 ve yüzde 1,94 olarak açıklandı.

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında açıklancak veriler nihai zam oranını belirleyecek ana unsur olacak.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin en çok merak ettiği soru ise 'En düşük maaş ne kadar olacak?' sorusu. Eğer beklentiler doğrultusunda yüzde 15’lik bir artış gerçekleşirse, mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı Temmuz ayı itibarıyla 23 bin TL seviyesine yükselecek.

Kesin rakamlar, Haziran ayı enflasyon verisinin Temmuz ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
