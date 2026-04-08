Milyonların Gözü Temmuz'da: Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Türkiye’de milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında. Emekli maaş zamları için ilk veriler gelmeye başladı. Yılın ilk üç ayına ait enflasyon verileri, emeklilerin cebine girecek rakamın alt sınırını belirledi. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan süreçte kümülatif enflasyonun yüzde 10,04 olarak gerçekleşmesi, emekliler için bu orandaki zammı şimdiden garantiledi.

Türkiye’de enflasyon yılın ilk üç ayında sırasıyla yüzde 4,84, yüzde 2,96 ve yüzde 1,94 olarak açıklandı.

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında açıklancak veriler nihai zam oranını belirleyecek ana unsur olacak.