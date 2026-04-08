Yenilenmiş Ürün Kararı: Televizyon, Cep Telefonu, Tablet ve Bilgisayar Satışında Yeni Dönem

Mevcut durumda sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan 14 günlük şartsız iade hakkı, artık mağazadan yapılan fiziksel satışlar da dahil olmak üzere tüm kanalları kapsayacak.

Vatandaşlar hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai bir ücret ödemeden satın aldıkları yenilenmiş ürünü iade edebilecek. Ayrıca, yenilenmiş ürünlerin ambalaj ve reklamlarında 'yenilenmiş' ibaresinin ve yenileme merkezine ait bilgilerin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getiriliyor. Kaliteyi korumak amacıyla, satılan bir ürünün yeniden yenileme işlemine girmesi için satış tarihinden itibaren en az 30 gün geçmesi gerekecek. Ödeme güvenliğini sağlamak için de yetkili satıcılar, kredi kartı işlemlerini doğrudan yenileme merkezinin sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirecek.