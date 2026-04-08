Yenilenmiş Ürün Kararı: Televizyon, Cep Telefonu, Tablet ve Bilgisayar Satışında Yeni Dönem

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 11:07

Ticaret Bakanlığı, son dönemde moda haline gelen ikinci el cep telefonu, tablet ve televizyon satışlarında güvenliği en üst seviyeye çıkaracak yeni bir sistemi hayata geçiriyor. 'Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi' (YÜBİS) ile ürünlerin geçmişi anlık takip edilirken, tüketicilere her türlü satış kanalında 14 günlük şartsız cayma hakkı tanınıyor.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el elektronik piyasasında taşları yerinden oynatacak kapsamlı bir yönetmelik değişikliğine hazırlanıyor.

Hazırlanan yeni taslağa göre, piyasadaki cep telefonu, tablet ve listeye yeni eklenen televizyon gibi cihazların 'yenilenmiş ürün' statüsünde satışı artık çok daha sıkı denetlenecek. Bu sürecin merkezinde yer alacak olan Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde, yenileme ve sertifika işlemleri dijital ortamda anlık olarak izlenebilecek. Yeni düzenleme, özellikle ikinci el cihaz alırken yaşanan kayıp, çalıntı veya kaçak telefon endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyor; çünkü sisteme kaydedilen her cihazın geçmişi sorgulanabilecek.

Tüketicilerin korunmasına yönelik en dikkat çekici adım ise "cayma hakkı" konusunda atıldı.

Mevcut durumda sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan 14 günlük şartsız iade hakkı, artık mağazadan yapılan fiziksel satışlar da dahil olmak üzere tüm kanalları kapsayacak. 

Vatandaşlar hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai bir ücret ödemeden satın aldıkları yenilenmiş ürünü iade edebilecek. Ayrıca, yenilenmiş ürünlerin ambalaj ve reklamlarında 'yenilenmiş' ibaresinin ve yenileme merkezine ait bilgilerin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getiriliyor. Kaliteyi korumak amacıyla, satılan bir ürünün yeniden yenileme işlemine girmesi için satış tarihinden itibaren en az 30 gün geçmesi gerekecek. Ödeme güvenliğini sağlamak için de yetkili satıcılar, kredi kartı işlemlerini doğrudan yenileme merkezinin sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
