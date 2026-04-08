Haberler
Ekonomi
Binlerce Kişinin Maaşı Kesildi: SGK’dan "Sahte Boşanma" Operasyonu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 12:52

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle yetim aylığı alabilmek amacıyla başvurulan 'hileli boşanma' yöntemine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, köşesinde kaleme aldığı yazıda, devletten haksız yere maaş almak için kağıt üzerinde boşanan çiftlerin artık çok daha hızlı deşifre edildiğini belirtti. Karakaş, bu durumu sadece bir kurnazlık değil, 'nitelikli dolandırıcılık' olarak tanımladı.

Binlerce kişinin maaşı kesildi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş uyardı: Kağıt üzerinde boşanıp aynı evde yaşamaya devam edenler için çember daralıyor. Son 3 yılda binlerce kişinin maaşı kesilirken, haksız alınan ödemeler faiziyle geri tahsil ediliyor.

Türkiye gazetesindeki köşesinde SGK'nın sahte boşanmalara yönelik denetim gerçekleştirdiğini ifade eden Karakaş, binlerce kişinin maaşının kesildiğini aktardı.

Son 3 yıl içerisinde hileli boşanma gerçekleştirdiği tespit edilen tam 7 bin 438 kişinin maaşı kesildi. Devletin radarına takılan bu kişiler hakkında sadece maaş kesme işlemi uygulanmıyor; bugüne kadar ödenen tüm tutarların faiziyle geri alınması için süreç başlatılıyor.

Boşanması sahte olan kişiler yakınları ihbar ediyor.

Sahte boşanma oyununu bozan en önemli faktör ise ihbarlar. 'Alo 170' hattına gelen şikayetlerin büyük bir kısmının akrabalardan, kardeşlerden ve komşulardan geldiğini belirten Karakaş, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

'Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. 'Alo 170' hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor.'

Karakaş, İstanbul, Ankara ve Zonguldak illerinin sahte boşanmaların en sık görüldüğü şehirler olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Hileli boşanması tespit edilen kişileri bekleyen karanlık tablo ise oldukça ciddi. Maaş kesintisi meydana gelirken alınan tüm maaşlar ve devletin ödediği Sağlık Sigortası (GSS) primleri faiziyle geri isteniyor.

SGK, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
