Binlerce Kişinin Maaşı Kesildi: SGK’dan "Sahte Boşanma" Operasyonu!

Sahte boşanma oyununu bozan en önemli faktör ise ihbarlar. 'Alo 170' hattına gelen şikayetlerin büyük bir kısmının akrabalardan, kardeşlerden ve komşulardan geldiğini belirten Karakaş, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

'Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. 'Alo 170' hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor.'

Karakaş, İstanbul, Ankara ve Zonguldak illerinin sahte boşanmaların en sık görüldüğü şehirler olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Hileli boşanması tespit edilen kişileri bekleyen karanlık tablo ise oldukça ciddi. Maaş kesintisi meydana gelirken alınan tüm maaşlar ve devletin ödediği Sağlık Sigortası (GSS) primleri faiziyle geri isteniyor.

SGK, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor.