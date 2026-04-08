SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 16:45

Temmuz ayı adeta 'zam ayı' olacak. Emekliler ve memurların 6 aylık maaşları enflasyon verileriyle kesinleşmiş olacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zamdan ara zamma kadar maaş senaryolarını anlattı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Karakaş'a göre asgari ücretin olması gereken rakam ile mevcut durum arasında uçurum var. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Seyyanen zam ne zaman olacak?

SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret için 42 bin 585 TL vurgusu yaptı.

Temmuz ayında emekli ve memurların maaş zamları belli olacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında maaş zamlarına, seyyanen zamma ve ara zamma dair tahminlerini sıraladı. Asgari ücretin alım gücündeki erimeye dikkat çeken Karakaş, mevcut asgari ücretin açlık sınırı ve artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirtti. 42 bin 585 lira vurgusu yapan İsa Karakaş, şunları dedi:

'Asgari ücretin adalete göre derseniz olması gereken rakam 42 bin 585 TL. Asgari ücret tanımı belli. Bekar bir işçinin yeme içme, kira, ulaşım bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibarıyla 42 bin 585 TL. Peki, asgari ücret ne kadar bugün? 28 bin lira. Yani yüzde 51.7 oranında bir artış olursa gerçek bir asgari ücret olacak.'

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam iddialarını değerlendiren İsa Karakaş, 'Temmuz ayı geldiği zaman asgari ücrete neden zam yapmayalım ki? Yapmamamız için yasal bir engel mi var, kanuni bir engel var mı, hiçbir engel yok. Önceki yıllarda Türkiye'nin deneyimi de var, ihtiyaç olduğu müddetçe yapılıyor. Bugün itibarıyla zaten asgari ücretin yüzde 10.4'ü eridi. Dolayısıyla insanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir' dedi.

Seyyanen zam ne zaman olacak?

İsa Karakaş, emeklilerin merakla beklediği seyyanen zam konusuna da değindi. Karakaş, seyyanen zam düzenlemesinin 2026 Temmuz dönemi için zor göründüğünü belirtti. SGK uzmanı, seyyanen zam için 2027 yılına işaret etti.

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
