SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

Temmuz ayında emekli ve memurların maaş zamları belli olacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında maaş zamlarına, seyyanen zamma ve ara zamma dair tahminlerini sıraladı. Asgari ücretin alım gücündeki erimeye dikkat çeken Karakaş, mevcut asgari ücretin açlık sınırı ve artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirtti. 42 bin 585 lira vurgusu yapan İsa Karakaş, şunları dedi:

'Asgari ücretin adalete göre derseniz olması gereken rakam 42 bin 585 TL. Asgari ücret tanımı belli. Bekar bir işçinin yeme içme, kira, ulaşım bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibarıyla 42 bin 585 TL. Peki, asgari ücret ne kadar bugün? 28 bin lira. Yani yüzde 51.7 oranında bir artış olursa gerçek bir asgari ücret olacak.'