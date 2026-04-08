Günler Sonra Hürmüz Boğazı'ndan İlk Gemi Geçti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 16:01

28 Şubat’ta ABD ve İsrail, İran’a saldırdı. İran misilleme olarak küresel ticaretin önemli noktası Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapattı. Bu karar ticarette deprem etkisi yarattı, Brent petrol fiyatını yükseltti. Son olarak Trump 15 günlük ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından İran medyası son dakika gelişmesi yayımladı. İran medyasının paylaşımına göre ateşkes kararının hemen ardından Hürmüz Boğazı’ndan ilk gemi geçti.

Hürmüz Boğazı açıldı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıların iki haftalığına askıya alındığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise 'Ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişler, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacak' ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması küresel ticarette deprem etkisi yaratırken ateşkes kararının ardından gözler bölgeye çevrildi. İran medyası 15 günlük ateşkesin başlamasıyla Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemilerin geçtiğini duyurdu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
