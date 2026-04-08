İsrailli Bakan Tehdit Etmişti: Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik Gelen Tehditlere Sessiz Kalmadı

Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2026 - 09:08

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi dünyanın pek çok ülkesinde izleniyor. İsrail'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya'nın Kadir'i sevilen oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi Knesset'in Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Instagram hesabında İsrail'i kınayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bir video yayınlayarak ünlü oyuncuyu tehdit etti. CNN Türk yayınına katılan Görkem Sevindik, tehdidin ardından sessiz kalmadı.

Kaynak: CNN Türk

Reklam

Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Eşref Rüya, İsrail'de en çok izlenen dizilerden biri.

Hal böyle olunca oyuncular da İsrail'de tanınıyor ve yakından takip ediliyor. Dizinin Kadir'i Görkem Sevindik, İsrail Meclisi Knesset tarafından Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasına tepki gösterince, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in radarına takıldı ve onun tarafından tehdit edildi.

İsrailli Bakan, "Kadir, asla baba olamayacaksın Kadir. Belki bir Türk dizisinde yaşıyorsun ama biz burada İsrail'de yaşıyoruz. Teröristlere idam cezası, şimdi" ifadelerini kullanarak ünlü oyuncuyu tehdit etti.

Görkem Sevindik, kendisine gelen tehditlere CNN Türk yayınına katılarak cevap verdi.

Görkem Sevindik, 'Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm ve orada son kez çocuklarına bakışlarını, son kez çocuklarına sarılışlarını gördüm. Gerçekten bir vicdan sahibi bir insan olarak ve bir baba olarak (benim de evladım var) empati yaptım o anda. Çok ciddi anlamda bir duygusal an yaşadım. Böyle bir zulme tabii ki vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım ki bütün vicdan sahibi insanlar karşıdır. Kendimce bir tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Yani tepki, boykot yapmaya çalışıyorlar evet, beni boykot ediyorlar. Şu an orada yayınlanan, içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım, zulme karşıyım. Her yerde zulme karşıyız; olmaması için de elimizden geleni yapmak için de hazırız. Bürokrasinin girmesi tabii beni çok ilgilendirmiyor. Ben tamamen bir baba olarak, bir sanatçı olarak kendi duygumu paylaştım. Kendileri artık boykot ediyorlarsa etsinler, çok da umurumuzda değil açıkçası.' dedi. Sunucunun 'Bu duruşunuzun ardından “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?” sorunuzu buradan bir kez daha sorsak? Uluslararası kamuoyuna ve sizi takip eden insanlara, hayranlarınıza son mesajınız ne olurdu?' demesiyle Sevindik, ' Dünyada yaşayan her insan, vicdan sahibi olan, ahlak sahibi olan bütün toplumlar, bütün insanlar zaten savaşa karşı olmalıdır. Biz de ülke olarak zaten bu savaşa çok karşıyız. Olmasını da tabii ki hiçbir şekilde istemiyoruz; olmaması için de tepki gösteriyoruz veya tepkimizi ortaya koyuyoruz diyebilirim. Yani ben de tabii bu kadar olayın büyüyeceğine, hadisenin büyüyeceğinin çok farkında değildim ama şuna yoruyorum: Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum herhalde izleyenler tarafından da... Herhalde o yüzden biraz hayal kırıklığına uğradılar benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koyuşum onları bir hayal kırıklığına uğrattı ama bence normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi yaptım yani.' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
