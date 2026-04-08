İsrailli Bakan Tehdit Etmişti: Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik Gelen Tehditlere Sessiz Kalmadı

Görkem Sevindik, 'Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm ve orada son kez çocuklarına bakışlarını, son kez çocuklarına sarılışlarını gördüm. Gerçekten bir vicdan sahibi bir insan olarak ve bir baba olarak (benim de evladım var) empati yaptım o anda. Çok ciddi anlamda bir duygusal an yaşadım. Böyle bir zulme tabii ki vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım ki bütün vicdan sahibi insanlar karşıdır. Kendimce bir tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Yani tepki, boykot yapmaya çalışıyorlar evet, beni boykot ediyorlar. Şu an orada yayınlanan, içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım, zulme karşıyım. Her yerde zulme karşıyız; olmaması için de elimizden geleni yapmak için de hazırız. Bürokrasinin girmesi tabii beni çok ilgilendirmiyor. Ben tamamen bir baba olarak, bir sanatçı olarak kendi duygumu paylaştım. Kendileri artık boykot ediyorlarsa etsinler, çok da umurumuzda değil açıkçası.' dedi. Sunucunun 'Bu duruşunuzun ardından “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?” sorunuzu buradan bir kez daha sorsak? Uluslararası kamuoyuna ve sizi takip eden insanlara, hayranlarınıza son mesajınız ne olurdu?' demesiyle Sevindik, ' Dünyada yaşayan her insan, vicdan sahibi olan, ahlak sahibi olan bütün toplumlar, bütün insanlar zaten savaşa karşı olmalıdır. Biz de ülke olarak zaten bu savaşa çok karşıyız. Olmasını da tabii ki hiçbir şekilde istemiyoruz; olmaması için de tepki gösteriyoruz veya tepkimizi ortaya koyuyoruz diyebilirim. Yani ben de tabii bu kadar olayın büyüyeceğine, hadisenin büyüyeceğinin çok farkında değildim ama şuna yoruyorum: Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum herhalde izleyenler tarafından da... Herhalde o yüzden biraz hayal kırıklığına uğradılar benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koyuşum onları bir hayal kırıklığına uğrattı ama bence normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi yaptım yani.' açıklamasında bulundu.