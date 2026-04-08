İsrailli Bakan Tehdit Etmişti: Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik Gelen Tehditlere Sessiz Kalmadı
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi dünyanın pek çok ülkesinde izleniyor. İsrail'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya'nın Kadir'i sevilen oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi Knesset'in Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Instagram hesabında İsrail'i kınayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bir video yayınlayarak ünlü oyuncuyu tehdit etti. CNN Türk yayınına katılan Görkem Sevindik, tehdidin ardından sessiz kalmadı.
Kaynak: CNN Türk
Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Eşref Rüya, İsrail'de en çok izlenen dizilerden biri.
Görkem Sevindik, kendisine gelen tehditlere CNN Türk yayınına katılarak cevap verdi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
