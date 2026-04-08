Meryem Gelince Başrol Tartışmaları Çıkmıştı: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2026 - 08:27

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla da 10 reytingin üstünde seyrederek büyük bir başarı yakaladı. Meryem karakteriyle diziye dahil olan Ceren Moray'ın ardından dizinin başrolü Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş iddialara yanıt verdi.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla da büyük bir başarı göstererek sezon boyu 10+ reyting almayı başardı.

Pazartesi günlerinin tek hakimi konumuna geçen Uzak Şehir'in dillere destan başarısı 3. sezonun da geleceğinin ön habercisi oldu. Hiç güç kaybetmeden yoluna devam eden dizide hikaye daha da güçlenirken diziye dahil olan isimlerden biri de Meryem karakteriyle Ceren Moray olmuştu.

Ceren Moray'ın dahil olmasıyla birlikte "Yeni başrol o mu?" tartışmaları ortaya çıkarken Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

İddialara Gazeteci Birsen Altuntaş nokta koydu. Altuntaş, kendisine sorulan 'Sinem Ünsal 3. sezonda Uzak Şehir'de olmayacak mı?' sorusuna 'Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!' cevabını verdi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
