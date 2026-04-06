Mert Hakan Yandaş'ın Teşekkür Mesajında Sadettin Saran'ın Adı Geçmedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2026 - 01:04

Fenerbahçe’nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Paylaşımında özellikle Ali Koç ismine dikkat çeken Yandaş’ın, kulübün mevcut başkanı Sadettin Saran için herhangi bir ifadede bulunmaması tartışmalara neden oldu. Olay kısa sürede kamuoyunda gündem olurken, detaylar merak konusu haline geldi.

Ali Koç ismi koyu renkle ön plana çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, cezaevinden tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Paylaşım kısa sürede taraftarların ilgisini çekerken, içeriği üzerinden farklı yorumlar yapılmaya başlandı.

Yandaş’ın mesajında Ali Koç isminin özellikle vurgulanması dikkat çekti. Bu detay, taraftarlar arasında paylaşımın amacı ve mesajın arka planına ilişkin tartışmalara yol açtı.

Sadettin Saran'ın adı mesajda geçmedi.

Mesajda Ali Koç ismine yer verilmesi ve bu ismin özellikle vurgulanması dikkat çekerken, kulübün mevcut başkanı Sadettin Saran için herhangi bir teşekkür ifadesinin bulunmaması eleştirilerin merkezine oturdu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcıların bir kısmı bu durumu eleştirirken, bir kısmı ise mesajın içeriğinde Ali Koç’a yapılan vurgunun doğal karşılanabileceğini savundu. Farklı görüşlerin öne çıktığı tartışma, sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşim alanı oluşturdu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
