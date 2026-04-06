Mert Hakan Yandaş'ın Teşekkür Mesajında Sadettin Saran'ın Adı Geçmedi

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden tahliyesinin ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı teşekkür mesajıyla gündeme geldi.

Mesajda Ali Koç ismine yer verilmesi ve bu ismin özellikle vurgulanması dikkat çekerken, kulübün mevcut başkanı Sadettin Saran için herhangi bir teşekkür ifadesinin bulunmaması eleştirilerin merkezine oturdu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcıların bir kısmı bu durumu eleştirirken, bir kısmı ise mesajın içeriğinde Ali Koç’a yapılan vurgunun doğal karşılanabileceğini savundu. Farklı görüşlerin öne çıktığı tartışma, sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşim alanı oluşturdu.