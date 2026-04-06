article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Neymar'ın Maç Sonu Söylediği Cinsiyetçi Sözler Başına Bela Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2026 - 21:33

Neymar Jr., Santos–Remo maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle disiplin sürecinin başlatılabileceği belirtilirken, Brezilya’da kadın hakeme ilişkin sözleri sebebiyle eleştirilerin odağı oldu.

Maç sonrası kullandığı ifadeler, kadın düşmanlığı iddialarını da beraberinde getirirken, yıldız futbolcunun ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ne kadar ceza alacak?

Neymar Jr. hakkında, Santos formasıyla çıktığı maçın ardından disiplin talimatlarını ihlal ettiği ileri sürüldü. Bu kapsamda yıldız futbolcunun 5 ila 10 maç arası men cezası alabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ihlalin farklı bir disiplin maddesi üzerinden değerlendirilmesi halinde cezanın 1 ila 6 maç arasında değişebileceği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın