İran'la Savaşı Sürdürmek İsteyen Trump'a Amerika Halkından Veto Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2026 - 19:34

Donald Trump, İran’ın anlaşmaya ilişkin son yanıtını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Trump, “Ben olsam İran’daki petrolü kontrol altında tutmak isterdim; orada hazır ve erişilebilir durumda. Ancak Amerikan kamuoyu bizim ülkeye dönmemizi talep ediyor.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın gözü petrolde, halk geri gelin diyor.

Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Paskalya etkinliği sırasında basın mensuplarının İran konusundaki sorularını yanıtladı.

Trump, İran’ın petrol kaynaklarına ilişkin yaklaşımını dile getirerek, “Ben olsam İran’daki petrolü kontrol altında tutmayı tercih ederdim; orada erişime hazır durumda. Ancak Amerikan halkı bizim ülkeye geri dönmemizi istiyor. Aksi halde petrolü alır, elimde tutar ve ciddi kazanç elde ederdim.” ifadelerini kullandı.

İran'a silah gönderdiklerini ama yerien ulaşmadığını iddia etti.

Donald Trump, İran’daki protestolara ilişkin değerlendirmelerinde, bölgedeki Kürt gruplar üzerinden bazı silahların ulaştırılmaya çalışıldığını ancak bu silahların hedefe ulaşmadığını ifade etti.

Trump, “İranlılara ulaşması için bazı silahlar gönderdik. Fakat bu silahları iletmekle görevlendirdiğimiz gruplar, silahları kendilerine sakladı. Bu durumdan dolayı bazı kişilerden ciddi şekilde rahatsızım ve bunun sonuçları olacaktır.” sözlerini kullandı.

İran halkının silah sahibi olması halinde farklı bir tablo ortaya çıkacağını öne süren Trump, “Eğer ellerinde silah olsaydı, İran kısa sürede teslim olurdu.” değerlendirmesinde bulundu ve göstericilerin güvenlik endişesi nedeniyle sokağa çıkmaktan çekindiklerini iddia etti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
