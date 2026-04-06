İran'la Savaşı Sürdürmek İsteyen Trump'a Amerika Halkından Veto Geldi

Donald Trump, İran’daki protestolara ilişkin değerlendirmelerinde, bölgedeki Kürt gruplar üzerinden bazı silahların ulaştırılmaya çalışıldığını ancak bu silahların hedefe ulaşmadığını ifade etti.

Trump, “İranlılara ulaşması için bazı silahlar gönderdik. Fakat bu silahları iletmekle görevlendirdiğimiz gruplar, silahları kendilerine sakladı. Bu durumdan dolayı bazı kişilerden ciddi şekilde rahatsızım ve bunun sonuçları olacaktır.” sözlerini kullandı.

İran halkının silah sahibi olması halinde farklı bir tablo ortaya çıkacağını öne süren Trump, “Eğer ellerinde silah olsaydı, İran kısa sürede teslim olurdu.” değerlendirmesinde bulundu ve göstericilerin güvenlik endişesi nedeniyle sokağa çıkmaktan çekindiklerini iddia etti.