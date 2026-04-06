Efsane Futbolcu Jari Litmanen, 55 Yaşında Futbola Döndü

Efsane Futbolcu Jari Litmanen, 55 Yaşında Futbola Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2026 - 18:28

Finlandiya futbolunun efsane isimlerinden Jari Litmanen, 55 yaşında yeniden sahalara döndü.

Deneyimli futbolcu, son olarak 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giymişti. Litmanen, Estonya temsilcisi Kalev Tallinn III ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Litmanen'in kariyeri büyük başarılarla dolu.

Litmanen'in kariyeri büyük başarılarla dolu.

Jari Litmanen, 1995 yılında AFC Ajax’ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rollerden birini üstlenmişti.

Kariyeri boyunca Liverpool FC, FC Barcelona ve Fulham FC gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Finland national football team ile 137 maça çıktı.

Başarılı futbolcu, kariyeri boyunca 10 kez yılın futbolcusu seçilirken, 1995/96 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığına ulaşarak dikkat çekmişti.

Futbola Estonya'da döndü.

Futbola Estonya'da döndü.

Jari Litmanen, 55 yaşında yeniden sahalara dönerek dikkat çekti.

Son olarak 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen tecrübeli oyuncu, Estonya ekibi Kalev Tallinn III ile anlaşarak kariyerine yeni bir başlangıç yaptı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
