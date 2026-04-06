Zirve Yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da Yeni Hesaplar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2026 - 20:57

Derbi haftasında kazançlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. İki takımın üç puan almasından sonra zirvede hesaplar yeniden şekillendi. Galatasaray büyük bir fark avantajını yitirse de bir maç eksiğiyle halen avantajlı konumda. Ama arkasından gelenler de bu haftaki galibiyetlerle moral buldu.

Bir maç eksikle avantaj halen Galatasaray'da...

64 puanlı Galatasaray, zirvede Trabzonspor'a kaybetti ama Çarşamba günü Göztepe ile kritik bir maça çıkıp bu mağlubiyeti telafi edebilir. Eğer kazanırsa rakipleriyle farkı 4 puana çıkaracak. 

Galatasaray'ın geride kalan maçları şu şekilde: 

Göztepe - D

Kocaelispor

Gençlerbirliği - D

Fenerbahçe

Samsunspor - D 

Antalyaspor

Kasımpaşa - D

Fenerbahçe son nefeste yarışa tutundu.

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 90+11'de gelen penaltı golüyle yendi ve yarıştan kopmanın eşiğinden döndü. 

Kritik puan kayıplarıyla taraftarını üzen Fenerbahçe bu galibiyetle yeniden yarışa tutunarak moral buldu. Geride kalan maçlarda ise Fenerbahçe'nin daha kolay bir fikstüre sahip olduğu görülüyor ancak derbi RAMS Park'ta...

Kayserispor - D

Ç. Rizespor

Galatasaray - D

Başakşehir

Konyaspor - D

Eyüpspor

Adım adım zirveye...

Trabzonspor transferde önemli işler yapsa da rakiplerine göre daha mütevazi bir transfer süreci geçirdi. Ancak Fatih Tekke yönetiminde plandan şaşmayan Karadeniz Fırtınası, liderin maç fazlasıyla da olsa bir puan altına kadar geldi.

Fikstürde ise bir iki zorlu maç kaderlerini belirleyecek. 

Alanyaspor - D

Başakşehir

Konyaspor - D

Göztepe

Beşiktaş - D

Gençlerbirliği

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
