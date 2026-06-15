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Balıkesir'de Bir Kadın Boşanma Davasını Davul Zurnayla Kutladı

Balıkesir'de Bir Kadın Boşanma Davasını Davul Zurnayla Kutladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 15:00
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde 5 yıldır devam eden bir boşanma davasının sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan görüntüler viral oldu. Mahkemenin boşanma kararı vermesiyle birlikte 39 yaşındaki Çisem Arkun adliye önünde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

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Davul zurna ekibi hazır bulundu.

Davul zurna ekibi hazır bulundu.

14 yıllık evliliğin resmi olarak da sona ermesinin ardından yeni hayatına adım atan Arkun, düzenlediği etkinlikle çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre, anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çift arasında açılan boşanma davası yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkemenin kesin kararını vermesinin ardından uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi.

Gönen Adalet Sarayı önünde bir kahraman gibi karşılanan Arkun'un kutlaması böyle kaydedildi.

Kutlama kapsamında çevrede bulunan vatandaşlara lokma da dağıtıldı. 5 yıllık hukuki sürecin resmi olarak bitmesiyle gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların ilgisini çekerken renkli görüntülere sahne oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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