Beşiktaş Zaferinden Sonra Kerem Aktürkoğlu'ndan Mahkeme Kararı

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbide penaltıdan attığı golle takımını şampiyonluk yarışında tuttu.

Maçın ardından milli futbolcunun sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldığı, kendisi ve ailesine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Oyuncunun avukatlık şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.