Beşiktaş Zaferinden Sonra Kerem Aktürkoğlu'ndan Mahkeme Kararı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2026 - 23:24

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında son dakikada attığı golün ardından sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar için hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Ailesine küfredildi.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbide penaltıdan attığı golle takımını şampiyonluk yarışında tuttu.

Maçın ardından milli futbolcunun sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldığı, kendisi ve ailesine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Oyuncunun avukatlık şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hukuki süreç başlıyor.

Açıklamada, hukuki sürecin başlatılacağı belirtilerek, “Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğü sınırlarını aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacaktır” denildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
