article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş, Yaz Aylarında Altının Ne Kadar Olacağını Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 18:47

Altın ve gümüş fiyatları sert yükselişin ardından yeniden sakinleşirken, petrol fiyatları ateşkesin etkisiyle gerileme eğilimine girdi. Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yayımladığı son değerlendirmede jeopolitik gelişmelerin piyasalara yansımalarını ele aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kalıcı ateşkes görmeden..." diye uyardı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gündeme gelen ateşkes sürecine temkinli yaklaşan İslam Memiş, yatırımcıları kritik bir döneme girildiği konusunda uyardı.

Memiş, sahadaki gelişmelerin güven vermediğini belirterek, 'Ben kalıcı bir ateşkes görmeden, böyle bir anlaşma zemini oluşmadan bu gibi açıklamalara çok itibar etmiyorum şahsen. Bütün yatırımcı arkadaşlara da bu 15 günün kritik bir süreç olduğunu, 15 gün temkinli olmak gerektiğini ifade ettim' dedi.

"Sert dalgalanmalar olabilir"

Bu süreçte piyasaların yön bulmakta zorlanacağını belirten İslam Memiş, sert dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekti. Memiş, 'Bu 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda yine bir manipülasyon fiyatlamasıyla bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalar tekrar yaşanacağını bekliyorum. Özellikle fiyatlarda bir istikrar 15 günlük süreçte beklemiyorum' ifadelerini kullandı.

Yaz ayları için fiyat verdi.

Altınla ters korelasyona dikkat çeken İslam Memiş, ons altın için kısa vadede geniş bir bant öngördü. “4400–4900 dolar aralığını bu 15 günlük süreçte takip edeceğim. Kalıcı ateşkes halinde 4900 dolar üzeri 5050 ve 5100 dolar seviyeleri görülebilir” dedi.

Gram altın için de dikkat çeken tahminler paylaşan Memiş, “Bu senaryoda gram altın 7500–7600 TL, yaz aylarında ise 8000 TL üzeri demek. Yıl sonunda 10.000 TL hedefim geçerli” ifadelerini kullandı.

*Haberdeki bilgi, yorum ve tahminler yatırım tavsiyesi değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın