Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın İsmail Köybaşı'na Söylediği Sözler Yayına Yansıdı

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 67’ye yükseltirken, zirve yarışında en yakın rakipleriyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı.

Uğurcan Çakır maçtaki performansıyla yine Galatasaray taraftarının beğenisini kazanırken, üç puanda da önemli rol oynadı.

Kritik karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır’ın, İsmail Köybaşı ile maç sonu yaptığı konuşma yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.