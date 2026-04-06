Artemis 2'nin Aya Yolculuğunda Duygusal Anlar Yaşandı

Orion uzay aracı üzerinden elde edilen görüntüler, Ay’ın insanlı bir görev sırasında ilk kez doğrudan gözlemlenen bir bölgesini ortaya çıkardı.

Paylaşılan karelerde, yaklaşık 965 kilometre genişliğe sahip Orientale Havzası dikkat çekiyor. Bu dev yapı, Ay’ın Dünya’dan görülen yüzü ile uzun süredir “karanlık yüz” olarak adlandırılan bölge arasındaki geçiş hattında yer alıyor. Daha önce yalnızca insansız görevlerin görüntüleyebildiği bu alan, insanlı bir uçuş sırasında ilk kez bu kadar net şekilde kayıt altına alındı.

Bu yolculukta zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor.