Artemis 2'nin Aya Yolculuğunda Duygusal Anlar Yaşandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Orion uzay aracı üzerinden elde edilen görüntüler, Ay’ın insanlı bir görev sırasında ilk kez doğrudan gözlemlenen bir bölgesini ortaya çıkardı.

Paylaşılan karelerde, yaklaşık 965 kilometre genişliğe sahip Orientale Havzası dikkat çekiyor. Bu dev yapı, Ay’ın Dünya’dan görülen yüzü ile uzun süredir “karanlık yüz” olarak adlandırılan bölge arasındaki geçiş hattında yer alıyor. Daha önce yalnızca insansız görevlerin görüntüleyebildiği bu alan, insanlı bir uçuş sırasında ilk kez bu kadar net şekilde kayıt altına alındı.

Bu yolculukta zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor.

Ay'ın görünmeyen yüzü gözler önüne çıktı.

Orion uzay aracı içinden aktarılan ilk gözlemler, Ay’ın görünmeyen yüzünün alışılmış görüntülerden oldukça farklı olduğunu ortaya koyuyor. Christina Koch, Ay’ın bu tarafını “alıştığımızdan tamamen farklı, etkileyici bir manzara” sözleriyle tanımlayarak yüzey detaylarının Dünya’dan görülen kısımla belirgin biçimde ayrıştığını vurguladı.

Paylaşılan görüntülerde, yolculuğun başlangıcında Dünya’nın merkezde yer aldığı bakış açısının zamanla değiştiği görülüyor. Ay’a yaklaşıldıkça gri-beyaz küre pencereleri kaplayacak kadar baskın hale gelirken, astronotlar ilerleyen her saatle birlikte Ay’ın gözle görülür biçimde büyüdüğünü ifade ediyor.

Kratere verilen isim duygulandırdı.

Reid Wiseman liderliğindeki mürettebat, Ay’da gözlemledikleri bir kratere, 6 yıl önce 46 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Carroll’ın adının verilmesini önerdi. Wiseman’ın bu öneriyi Dünya’ya ilettiği sırada duygulandığı, ardından ekipteki diğer astronotların da gözyaşlarına hakim olamadığı aktarıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
