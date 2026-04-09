Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak'a Sürpriz Bir Talip Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 22:39

Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon da zirvede yer alan Okan Buruk hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon son 16 turuna yükselen ve Liverpool ile Juventus karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çeken başarılı teknik direktöre ilginin arttığı öne sürülüyor.

Tottenham'ı reddettiği iddia edildi.

Tottenham Hotspur, geçtiğimiz günlerde Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli teknik adama ilgi göstermişti. Ancak 52 yaşındaki çalıştırıcının bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

İngiliz ekibinin ise teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi ile devam etme kararı aldığı ifade edildi.

İki talibi daha var.

TuttoMercatoWeb’in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Okan Buruk’u aday listesine dahil etti.

Haberde, Al-Ittihad’da Sergio Conceição ile yolların ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve Türk teknik adamın ciddi alternatifler arasında gösterildiği aktarıldı. Ayrıca SS Lazio’nun da Okan Buruk ile ilgilendiği, Maurizio Sarri’nin ise İtalyan ekibinden ayrılabileceği belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
