Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak'a Sürpriz Bir Talip Çıktı

Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon da zirvede yer alan Okan Buruk hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon son 16 turuna yükselen ve Liverpool ile Juventus karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çeken başarılı teknik direktöre ilginin arttığı öne sürülüyor.