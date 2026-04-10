Ünlülere Yönelik Operasyonda Ersay Üner Polisleri Görünce 2.5 Milyon TL'yi Camdan Atmış

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 18:28

Ersay Üner, ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ünlü şarkıcının ifadesinde, panik anında yaklaşık 2,5 milyon lirayı yan bahçeye attığını söylediği öğrenildi.

Reklam

İfadesi ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında Ersay Üner de yer aldı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Üner, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcının ifadesi de ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade veren Üner, 'Hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde ve uyarıcı madde kullanmam ve kullanmadım. Kronik panik atak, anksiyete ve ADHD hastası olduğum için sadece doktor reçetesi ile almış olduğum ilaçlarımı kullanıyorum' dedi.

Evde bulunan parayı camdan fırlatmış.

Ünlü şarkıcıya, yapılan arama sonucunda el konulan 2 milyon 568 bin 180 TL’lik para da soruldu. Ersay Üner, ifadesinde paraya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Bir an panikle ve başıma da daha önce böyle bir şey gelmediğinden çok korktum. Evde bulunan parayı panikle yan bahçeye fırlattım. Aslında el konulan paranın resmi olduğu hatta çalıştığım müzik şirketi tarafından faturalı bir şekilde beyanlıdır.

Ben bu parayı vergi borucumu ödemek için almıştım. Ama bir anlık korku ve panik sebebiyle dışarı attım kesinlikle suç işleme kastım bulunmamaktır. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir suç işlediğimi düşünmüyorum.'

Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Reklam
