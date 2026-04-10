İki Meslek Grubunun Daha Yeşil Pasaport Alması İçin Çalışmalar Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesini yeniden gündeme getirdi.

BirGün’ün haberine göre, teklif kapsamında özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler ile diş hekimlerinin de belirli şartlar altında bu haktan yararlanması planlanıyor.

Düzenlemeye göre, özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapmış olmak ve kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak şartıyla yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.