İki Meslek Grubunun Daha Yeşil Pasaport Alması İçin Çalışmalar Başladı

İki Meslek Grubunun Daha Yeşil Pasaport Alması İçin Çalışmalar Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 20:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, sağlık çalışanlarına yönelik yeşil pasaport düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı.

Teklife göre, kamu ve üniversite hastanelerinde görev yapanların yanı sıra özel sektörde çalışan hekimler ile diş hekimlerine de yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildiği belirtildi.

Farklı şartlar da belirlendi.

Farklı şartlar da belirlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesini yeniden gündeme getirdi.

BirGün’ün haberine göre, teklif kapsamında özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler ile diş hekimlerinin de belirli şartlar altında bu haktan yararlanması planlanıyor.

Düzenlemeye göre, özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapmış olmak ve kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak şartıyla yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.

Mesleki bir ihtiyaç olarak talep edildi.

Mesleki bir ihtiyaç olarak talep edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, hekimlerin kamu ya da özel ayrımı olmaksızın topluma hizmet sunduğu vurgulandı.

Metinde, modern tıbbın gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiği belirtilerek, uluslararası bilimsel etkinliklere katılımda vize süreçlerinin ciddi bir engel oluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda yeşil pasaportun bir ayrıcalık değil, sağlık alanında bilgiye erişimi kolaylaştıran “mesleki bir ihtiyaç” olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
