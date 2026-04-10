Kanuni ile İlgili Yaptığı Şaka Nedeniyle Gözaltına Alınan Tuba Ulu'nun Hesapları Engellendi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Tuba Ulu, sahne aldığı stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman’a ilişkin kullandığı ifade nedeniyle tepki topladı.

Gösteride sarf edilen sözlerin ardından “tarihi ve milli değerlere hakaret” iddiasıyla hakkında işlem başlatıldı ve komedyen gözaltına alınan Ulu'nun sosyal medya hesaplarıyla ilgili de gelişme yaşandı. 

Neden gözaltına alınmıştı?

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, Tuba Ulu stand-up gösterisinde kullandığı bir ifade sonrası “tarihi ve milli değerlere hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya hesapları engellendi.

Engelli Web'in paylaşımı sonrası Tuba Ulu'nun sosyal medya hesaplarının engellendiği görüldü.  Engelli Web paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Stand-up gösterisindeki bir espri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve Türkiye'den görünmez kılındı.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
