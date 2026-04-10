Dünya Kupası'ndan Sonra Real Madrid'de Didier Deschamps Dönemi Başlayabilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.04.2026 - 23:05

Real Madrid yönetiminin teknik direktörlük için daha deneyimli bir isim arayışında olduğu belirtiliyor. Artan rekabet ortamında, özellikle Barcelona karşısında daha tecrübeli bir teknik adamla yola devam edilmesi planlanıyor.

Kulüpte daha önce Álvaro Arbeloa ismi gündeme gelse de alternatiflerin genişletildiği ifade edilirken, Didier Deschamps seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürülüyor.

Mbappe faktörüyle bir adım önde...

Didier Deschamps’ın Real Madrid için öne çıkan adaylardan biri olmasında, Kylian Mbappé faktörünün etkili olabileceği ifade ediliyor.

Fransa Milli Takımı’nda uzun süredir birlikte çalışan Deschamps ve Mbappé arasındaki uyumun, olası bir Madrid döneminde de önemli bir avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Barcelona'nın arkasında kaldılar.

Real Madrid, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 69 puana ulaştı. 64 gol atıp 28 gol yiyen ekip, +36 averajla zirve takibini sürdürüyor.

Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Madrid temsilcisi, 76 puanlı Barcelona’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
