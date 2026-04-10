Gayrimenkul Alım Satımında Yeni Dönem 1 Temmuz'da Başlıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2026 - 00:01

Gayrimenkul alım-satımında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Dolandırıcılık ve kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla, araç satışlarında olduğu gibi taşınmaz işlemlerinde de “güvenli ödeme sistemi” zorunlu hale getirilecek.

Bakanlık, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek sistemin 1 Temmuz’da devreye alınmasının planlandığını duyurdu.

Amaç dolandırıcılığı önlemek.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satımında dolandırıcılık ve kayıt dışılığı önlemeye yönelik yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

Araç satışlarında kullanılan “güvenli ödeme sistemi”, gayrimenkul işlemlerinde de zorunlu hale getirilerek 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Düzenlemeyle birlikte, mülk devirlerinde yaşanan sahtecilik vakalarının ve elden ödeme kaynaklı kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kritik tarih 1 Temuuz...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin başlangıç tarihi ilk olarak 1 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ancak teknik altyapı çalışmaları ve kapsamlı hazırlık süreci nedeniyle uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi 1 Temmuz 2026’ya ertelendi.

Sistemin sağlıklı işlemesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülürken, yetkililer gerekli görülmesi halinde sürenin üç aya kadar uzatılabileceğini belirtti.

Para güvenli hesapta bekleyecek.

Yeni düzenleme, alıcı ile satıcı arasındaki ödeme sürecini tamamen güvenli ve şeffaf hale getiriyor. Taraflar bedelde anlaştıktan sonra para doğrudan satıcıya gitmeyecek; sistemde oluşturulan güvenli hesaba yatırılarak tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.

İşlem sorunsuz şekilde sonuçlandığında tutar otomatik olarak satıcıya aktarılacak. Satışın gerçekleşmemesi ya da iptal edilmesi halinde ise para güvenli biçimde alıcıya iade edilecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark
