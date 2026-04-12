Dünya Macaristan Seçimlerine Kilitlendi: Orban'ın Devrilmesi Birçok Şeyi Değiştirebilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 17:25

Macaristan’da seçmenler bugün (12 Nisan) oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Viktor Orbán’ın 16 yıldır süren iktidarının sona erme ihtimali, seçimleri uluslararası ölçekte kritik bir eşik haline getiriyor. Reuters, bu sürecin yalnızca ülke içi dengeleri değil, Rusya ile ilişkileri etkileyebileceğini ve Donald Trump etrafında şekillenen Batı’daki sağ popülist çevrelerde de yankı uyandırabileceğini vurguluyor.

Avrupa Birliği’ne mesafeli tutumuyla bilinen Orbán, Trump’ın “Make America Great Again” çizgisinden ilham alan ve “liberal olmayan demokrasi” olarak tanımladığı siyasi modeliyle öne çıkıyor. Bu yaklaşım, seçimlerin sonucunu yalnızca Macaristan için değil, Avrupa siyasetinin yönü açısından da belirleyici hale getiriyor.

Kaynak - Oksijen

Anketler Orban'ın rakibini bir adım önde gösteriyor.

Ülkede üç yıldır süren ekonomik durgunluk, hızla yükselen yaşam maliyetleri ve iktidara yakın oligarkların servetlerini artırdığına dair iddialar, seçmen davranışında belirgin bir kırılma yaratıyor. Bu tablo, uzun süredir iktidarda olan Viktor Orbán’a yönelik desteğin aşınmasına yol açmış görünüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Orbán’ın liderliğini yaptığı Fidesz, rakibi Péter Magyar’ın öncülüğündeki Tisza Partisi’nin 7 ila 9 puan gerisinde seyrediyor. Tisza’nın oy oranı ise yaklaşık yüzde 38 ile 41 bandında ölçülüyor.

199 sandalyeli parlamentonun belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi Türkiye saatiyle 07.00’de başladı. Sandıkların ise akşam saat 20.00 civarında kapanması bekleniyor. Bu zaman aralığı, seçim sonuçlarının kısa süre içinde netleşebileceğine işaret ediyor.

Otoriter Orban yönetiminden memnun olmayan Avrupa Birliği de bu seçim sonuçlarını önemsiyor.

Oylama süreci Brüksel’de de yakından takip ediliyor. Pek çok Avrupa Birliği ülkesi, Viktor Orbán’ı; Avrupa Birliği içinde demokratik kurumların zayıflaması, medya özgürlüğünün gerilemesi ve azınlık haklarının aşınması gerekçesiyle eleştiriyor. Orbán’ın, Vladimir Putin ile yakın ilişkileri ve Donald Trump ile kurduğu siyasi ittifak da bu eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

Olası bir iktidar değişimi, yalnızca Macaristan’ın iç siyasetini değil, bölgesel dengeleri de doğrudan etkileyebilir. Özellikle Ukrayna için kritik önemde olan Avrupa Birliği finansmanının önündeki Macar vetosunun kalkması gündeme gelebilir. Aynı zamanda Orbán’ın sahneden çekilmesi, Rusya’nın Birlik içindeki en yakın siyasi müttefiklerinden birini kaybetmesi anlamına gelecektir.

Orban'a göre bu seçim "savaş ve barış arasında bir tercih" demek.

Viktor Orbán, seçimi “savaş ile barış arasında bir tercih” olarak çerçeveliyor. Hükümet kanadı, Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin ülkeyi Rusya-Ukrayna Savaşı’na sürükleyebileceğini öne sürerken, Magyar bu iddiaları net biçimde reddediyor.

Orbán, Donald Trump çevresi, Vladimir Putin yönetimi ve Avrupa’daki aşırı sağ liderlerden açık ya da örtük destek alıyor. Buna karşılık, bir dönem Orbán’a yakınlığıyla bilinen Magyar, özellikle genç seçmenlerde karşılık bulan değişim talebini mobilize etmeye çalışıyor; kampanyasını yolsuzluk iddiaları ve düşen yaşam standartlarına yönelik eleştiriler üzerine kuruyor.

Analistler ise tabloyu hâlâ belirsiz görüyor. Seçim çevrelerinin geçmişte Fidesz lehine yeniden düzenlenmiş olması ve sınır ötesinde yaşayan, çoğunlukla iktidar partisini destekleyen Macar seçmenlerin etkisi, sonuçların öngörülmesini güçleştiriyor. Bu nedenle sandıktan çıkacak tablo, yalnızca oy oranlarına değil, sistemin yapısal avantajlarına da bağlı olarak şekillenecek.

Test
Gündem
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
