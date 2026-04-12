Dünya Macaristan Seçimlerine Kilitlendi: Orban'ın Devrilmesi Birçok Şeyi Değiştirebilir

Macaristan’da seçmenler bugün (12 Nisan) oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Viktor Orbán’ın 16 yıldır süren iktidarının sona erme ihtimali, seçimleri uluslararası ölçekte kritik bir eşik haline getiriyor. Reuters, bu sürecin yalnızca ülke içi dengeleri değil, Rusya ile ilişkileri etkileyebileceğini ve Donald Trump etrafında şekillenen Batı’daki sağ popülist çevrelerde de yankı uyandırabileceğini vurguluyor.

Avrupa Birliği’ne mesafeli tutumuyla bilinen Orbán, Trump’ın “Make America Great Again” çizgisinden ilham alan ve “liberal olmayan demokrasi” olarak tanımladığı siyasi modeliyle öne çıkıyor. Bu yaklaşım, seçimlerin sonucunu yalnızca Macaristan için değil, Avrupa siyasetinin yönü açısından da belirleyici hale getiriyor.

Kaynak - Oksijen