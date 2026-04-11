Ankara'daki İsrail Evleri Mahkemelik Oldu: Mahkeme, "Ankara'nın Simgesi Değil" Dedi

Ankara'daki İsrail Evleri Mahkemelik Oldu: Mahkeme, "Ankara'nın Simgesi Değil" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2026 - 18:54

Ankara’nın Emek Mahallesi bölgesinde yer alan ve kamuoyunda “İsrail Evleri” olarak bilinen konutlara ilişkin açılan kültür varlığı tescil davasında karar açıklandı. Mimarlar Odası tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, söz konusu yapıların korunması gereken taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımadığına hükmetti.

Kararla birlikte kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların tescil talebi reddedilmiş oldu.

Mahkeme: Her eski yapı kültür varlığı değildir

Mahkeme: Her eski yapı kültür varlığı değildir

Dava sürecinde, 1950’li yıllarda inşa edilen yapıların modern mimarlık mirasının bir parçası olduğu ve kent belleği açısından korunması gerektiği yönündeki savunmalar öne çıktı. Ancak mahkeme, bu gerekçeleri yeterli görmeyerek tescil talebini reddetti.

Kararda özellikle, her eski yapının kültür varlığı kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Mahkemeye göre söz konusu konutlar dönemin mimari özelliklerini yansıtsa da özgünlük, nadirlik ya da güçlü bir sembolik değer kriterlerini karşılamadığı için korunması zorunlu yapılar arasında yer almıyor.

Tescil ya da koruma kararı çıkmadı.

Tescil ya da koruma kararı çıkmadı.

Dosyada, Ankara’nın kent kimliğine ilişkin 2018 tarihli akademik bir çalışmaya da yer verildi. Söz konusu çalışma, yapıların kent belleği içindeki yerini ortaya koymak amacıyla delil olarak sunuldu. Ancak mahkeme, bu tür akademik değerlendirmelerin tek başına yapıların toplum nezdinde güçlü ve ayırt edici bir simgesel değer taşıdığı sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığı kanaatine vardı.

Kararla birlikte, yapıların kültür varlığı olarak tescil edilmemesinin hukuka uygun olduğuna hükmedildi ve “İsrail Evleri”nin koruma statüsüne alınmasının önü kapatılmış oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
