Kütahya'da 4.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 17.31’de kaydedilen sarsıntının yerin 9,12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.