article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Müzakerelerden Flaş Kulis Bilgisi: "ABD, İran'ın En Kritik Şartlarından Birini Kabul Etti"

Hakan Karakoca
11.04.2026 - 17:43

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyonu düşürebilecek önemli bir adım atıldı. İranlı bir yetkiliye göre Washington yönetimi, müzakerelerin başlaması için Tahran’ın talebini kabul ederek dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı onayladı. Bu gelişme, diplomatik temasların yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak - Sputnik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Dondurulmuş varlıklar" masaya geldi"

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimde, diplomatik süreci yeniden başlatabilecek kritik bir aşamaya gelindi. İranlı bir yetkilinin açıklamasına göre Washington yönetimi, Tahran’ın müzakereler için öne sürdüğü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması şartını kabul etti. Bu adım, taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmelerin yeniden başlayabilmesi açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

Bu madde Tahran'ın ön şartıydı.

İran, müzakere sürecine girebilmek için ön koşul olarak yurtdışındaki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyordu. İranlı bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu şartı kabul ettiğini ve sürecin ilerlemesi adına somut adımların atılacağını belirtti. Uzmanlara göre söz konusu karar, İran’ın yeniden müzakere masasına oturması açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın