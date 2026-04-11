Müzakerelerden Flaş Kulis Bilgisi: "ABD, İran'ın En Kritik Şartlarından Birini Kabul Etti"

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimde, diplomatik süreci yeniden başlatabilecek kritik bir aşamaya gelindi. İranlı bir yetkilinin açıklamasına göre Washington yönetimi, Tahran’ın müzakereler için öne sürdüğü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması şartını kabul etti. Bu adım, taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmelerin yeniden başlayabilmesi açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.