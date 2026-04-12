Ankara Barajlarında Son Durum Açıklandı: Yaz Öncesi Kritik Seviyeler Korkutuyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre Ankara’daki barajların doluluk oranı kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 11 Nisan 2026 itibarıyla toplam doluluk %38,73, kullanılabilir aktif su oranı ise %31,60 olarak kaydedildi.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı Kesikköprü ve Kargalı Barajları’nda %100 seviyesinde ölçülürken, en düşük seviye %6,35 ile Türkeşrefli Barajı’nda görüldü.