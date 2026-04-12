Sosyal Medya Uygulamalarının Fotoğraflarınıza Erişimine İzin Verirseniz Ne Olur?

Elektronik Sınır Vakfı bünyesinde güvenlik ve gizlilik uzmanı olan Thorin Klosowski, kullanıcılara yalnızca seçili fotoğraflara erişim izni vermenin daha güvenli bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Ona göre bu yöntem hem yanlışlıkla fazla içerik paylaşımını önlüyor hem de uygulamaların gereksiz veri toplamasını sınırlıyor.

Uzmanlar, kamera rulonun sadece sıradan fotoğraflardan oluşmadığını; kişisel kimliği yansıtan ve hassas bilgiler içerebilen bir arşiv olduğunu vurguluyor. Kimlik, pasaport veya banka kartı gibi belgelerin fotoğrafları da bu galeride yer alabildiği için ciddi güvenlik riski oluşturabiliyor.

Ayrıca 2023’te bazı kötü amaçlı uygulamaların kullanıcı galerilerini tarayarak kripto cüzdan kurtarma ifadelerini aradığı ve bu uygulamaların daha sonra mağazalardan kaldırıldığı hatırlatılıyor. Bu nedenle uzmanlar, fotoğraf erişim izinlerinin dikkatle sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıyor.