Sosyal Medya Uygulamalarının Fotoğraflarınıza Erişimine İzin Verirseniz Ne Olur?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 18:04

Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşırken çoğu kullanıcı, uygulamanın kamera rulosuna tam erişim isteğiyle karşılaşır: izin verip vermemek gerekir mi?

The Huffington Post’un haberine göre, birçok popüler uygulama fotoğraf ve videolara geniş kapsamlı erişim talep ediyor. Uzmanlar ise bu izinlerin verilmeden önce dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Görünüşte kullanım kolaylığı sağlayan bu erişim, uzun vadede ciddi gizlilik ve veri güvenliği risklerini beraberinde getirebiliyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Sınırlı erişim vermek ekstra güvenlik getiriyor.

Elektronik Sınır Vakfı bünyesinde güvenlik ve gizlilik uzmanı olan Thorin Klosowski, kullanıcılara yalnızca seçili fotoğraflara erişim izni vermenin daha güvenli bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Ona göre bu yöntem hem yanlışlıkla fazla içerik paylaşımını önlüyor hem de uygulamaların gereksiz veri toplamasını sınırlıyor.

Uzmanlar, kamera rulonun sadece sıradan fotoğraflardan oluşmadığını; kişisel kimliği yansıtan ve hassas bilgiler içerebilen bir arşiv olduğunu vurguluyor. Kimlik, pasaport veya banka kartı gibi belgelerin fotoğrafları da bu galeride yer alabildiği için ciddi güvenlik riski oluşturabiliyor.

Ayrıca 2023’te bazı kötü amaçlı uygulamaların kullanıcı galerilerini tarayarak kripto cüzdan kurtarma ifadelerini aradığı ve bu uygulamaların daha sonra mağazalardan kaldırıldığı hatırlatılıyor. Bu nedenle uzmanlar, fotoğraf erişim izinlerinin dikkatle sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Küçük zahmetle büyük bir güvenlik önlemi alıyorsunuz.

Uygulamalara kamera rulosuna tam erişim vermemek, paylaşılacak fotoğrafı bulma sürecini biraz daha zahmetli hale getiriyor; kullanıcıların albümler arasında tek tek gezinmesini gerektirebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, kullanıcı deneyimini zorlaştırsa da önemli bir güvenlik avantajı sağlıyor.

Bu ekstra adım, kişiyi paylaşacağı içeriği yeniden değerlendirmeye yönlendirerek yanlışlıkla veri ifşası riskini azaltabiliyor ve potansiyel gizlilik ihlallerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Uzmanlar, uygulamaların hangi verilere eriştiğinin düzenli kontrol edilmesini öneriyor. Örneğin Facebook’ta bu ayarlar “Ayarlar ve Gizlilik > Ayarlar > Kamera rulosu paylaşım önerileri” üzerinden yönetilebiliyor.

Elektronik Sınır Vakfı uzmanı Thorin Klosowski, yanlış paylaşımların sık yaşandığını ve tam erişimi kapatmanın kullanıcıya “paylaşmadan önce düşünme” alışkanlığı kazandırdığını söylüyor; bu da gizlilik açısından koruyucu bir etki yaratıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
