Türkiye'ye Tehditler Savuran Ugandalı General Seri Tweet Sildi

Muhoozi Kainerugaba, gelen yoğun sosyal medya tepkilerinin ardından söz konusu paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Uganda'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Büyükelçisi Adonia Ayebare, Kainerugaba’nın Türkiye hakkındaki açıklamalarının Uganda’nın bazı endişelerinin yansımaları olduğunu belirtti. Ayebare, Uganda’nın Türkiye ile ilişkilerine değer verdiğini ancak bunun ülke egemenliği aleyhine olmaması gerektiğini ifade ederek, tarafların yapıcı görüşmelerle süreci çözebileceğini ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını söyledi.