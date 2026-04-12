Türkiye'ye Tehditler Savuran Ugandalı General Seri Tweet Sildi

Hakan Karakoca
12.04.2026 - 21:44

Muhoozi Kainerugaba, son dönemde Türkiye’den para talep ettiği ve tehdit içeren ifadeler kullandığı paylaşımları nedeniyle gündeme geldi. Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olan Kainerugaba’nın sosyal medya açıklamaları tepkilere yol açtı.

Aynı zamanda Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba’nın paylaşımları kamuoyunda tartışma yarattı. Kainerugaba’nın bugün tweetleri sildiği görüldü.

1 milyar dolar talep etmişti.

Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye’yi hedef alan sert ifadeler kullandı. Kainerugaba, belirli sorunların çözülmemesi halinde 30 gün içinde Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini ve hava trafiğine kısıtlama getirilebileceğini öne sürdü.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba’nın, Türkiye’den 1 milyar dolar talep ettiği yönündeki ifadeleri de kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Tüm tweetler silindi.

Muhoozi Kainerugaba, gelen yoğun sosyal medya tepkilerinin ardından söz konusu paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Uganda'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Büyükelçisi Adonia Ayebare, Kainerugaba’nın Türkiye hakkındaki açıklamalarının Uganda’nın bazı endişelerinin yansımaları olduğunu belirtti. Ayebare, Uganda’nın Türkiye ile ilişkilerine değer verdiğini ancak bunun ülke egemenliği aleyhine olmaması gerektiğini ifade ederek, tarafların yapıcı görüşmelerle süreci çözebileceğini ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
