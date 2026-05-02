Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene, 16 Yıl Sonra O Diziyle Ekrana Geri Dönüyor!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2026 - 09:23

Son olarak 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene, Mucize Doktor'daki konuk oyunculuğu dışında kariyerine uzun bir ara vermişti. Tam 16 yıldır yeni bir dizi projesinde rol almayan Yasemin Ergene, yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor.

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle akıllara kazınan Yasemin Ergene, oyunculuğu bırakmıştı.

Aşk Oyunu ve Doktorlar dizilerindeki rolleriyle tanınan Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenmesinin ardından kariyerine uzun bir ara vermişti. Son olarak 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Ergene, 2019 yılında Mucize Doktor'da konuk oyuncu olarak yer almasıyla herkesi heyecanlandırmıştı.

Birsen Altuntaş, Yasemin Ergene'nin tam 16 yıl sonra yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri döndüğünü duyurdu.

Yasemin Ergene, tam 16 yıl sonra "Düğünümüz Var" dizisiyle oyunculuğa geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene, Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam'ın rol alacağı 'Düğünümüz Var' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Poll Production imzalı dizide rol almaya hazırlanan Yasemin Ergene'nin ekrana geri dönüşü hayranlarını epey heyecanlandırdı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
