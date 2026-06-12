Astrolojiye Göre Kalbi Temiz Ama Dili Keskin 4 Burç
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Bazı insanlar aslında kimseyi kırmak istemez ama konuşurken lafı hiç dolandırmaz. İçlerinden ne geçiyorsa doğrudan söyler, yanlış gördükleri bir şeyi susup geçiştiremezler. Bu yüzden bazen sert, fazla açık sözlü ya da iğneleyici görünebilirler. Ancak astrolojiye göre bazı burçların dili keskin olsa da niyeti çoğu zaman kötü değildir. Onlar için dürüstlük, samimiyetin en önemli parçalarından biridir.
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Koç burcu
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Başak burcu
Akrep burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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