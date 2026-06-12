Astrolojiye Göre Kalbi Temiz Ama Dili Keskin 4 Burç

Koç burcu düşündüğünü saklamakta zorlanan burçlardan biridir. Bir şeyi yanlış gördüğünde beklemek, lafı yumuşatmak ya da dolaylı anlatmak ona göre olmayabilir. Bu yüzden Koç burcunun sözleri zaman zaman fazla sert duyulabilir.

Ancak Koç burcu genellikle kötü niyetle konuşmaz. Anlık tepkileri güçlüdür ve içinden geleni hızlıca söyler. Kırıcı görünmesinin nedeni çoğu zaman öfkesinden çok doğrudanlığıdır. Siniri geçince yumuşar, hatta sevdiği insan için hemen harekete geçer.