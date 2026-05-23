Astrolojiye Göre En Güçlü Hafızaya Sahip 4 Burç

Yaşadığı olayları yüzeysel biçimde değil, arka planındaki niyetlerle birlikte hatırlama eğilimindedir. Birinin söylediği sözü, verdiği tepkiyi ya da o an hissettirdiği duyguyu uzun süre zihninde tutabilir. Bu yüzden Akrep burcu için geçmiş, kolayca kapanan bir defter değildir.

Akrep’in hafızası özellikle duygusal yoğunluğu yüksek anlarda daha da güçlenir. Güvenini kıran, ona haksızlık eden ya da iç dünyasında iz bırakan kişileri unutması zaman alır. Aynı şekilde sadakati, desteği ve gerçek sevgiyi de kolay kolay hafızasından silmez. Bu nedenle Akrep burcu hem kırgınlıklarını hem de bağlılıklarını uzun süre taşıyabilen burçlar arasında gösterilir.