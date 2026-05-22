İlişkilerde Kendini En Çok Geri Plana Atan 4 Burç

Boğa burçları ilişki içinde güveni ve istikrarı çok önemser. Bir bağ kurduğunda kolay kolay vazgeçmek istemez. Bu yüzden ilişkinin düzeni bozulmasın diye kendi rahatsızlıklarını uzun süre içine atabilir. Sevdiği kişiye emek vermek, onun yanında durmak ve ilişkiyi ayakta tutmak Boğa için oldukça önemlidir.

Ancak Boğa burçları bazen alıştığı bağdan kopmamak için kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir. Değişimden çekindiği için mutsuz olduğu yerde bile uzun süre kalabilir. Oysa ilişkide gerçekten huzurlu olabilmesi için yalnızca karşı tarafı değil, kendi konforunu ve değerini de düşünmesi gerekir.