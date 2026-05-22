Haberler
Yaşam
Astroloji
İlişkilerde Kendini En Çok Geri Plana Atan 4 Burç

İlişkilerde Kendini En Çok Geri Plana Atan 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 18:48
Bazı insanlar ilişkide çok severken kendi sesini kısmaya başlar. Partnerinin beklentileri, ilişkinin gidişatı ve karşı tarafın mutluluğu zamanla kendi ihtiyaçlarının önüne geçebilir. Başta bu durum fedakarlık gibi görünür. Ancak uzun vadede kişinin kendini ihmal etmesine neden olabilir. Astrolojiye göre bazı burçlar ilişkilerde kendi isteklerini daha kolay geri plana atabilir.

Boğa

Boğa burçları ilişki içinde güveni ve istikrarı çok önemser. Bir bağ kurduğunda kolay kolay vazgeçmek istemez. Bu yüzden ilişkinin düzeni bozulmasın diye kendi rahatsızlıklarını uzun süre içine atabilir. Sevdiği kişiye emek vermek, onun yanında durmak ve ilişkiyi ayakta tutmak Boğa için oldukça önemlidir.

Ancak Boğa burçları bazen alıştığı bağdan kopmamak için kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir. Değişimden çekindiği için mutsuz olduğu yerde bile uzun süre kalabilir. Oysa ilişkide gerçekten huzurlu olabilmesi için yalnızca karşı tarafı değil, kendi konforunu ve değerini de düşünmesi gerekir.

Akrep

Akrep burçları ilişkilerde derin bağlar kurar. Sevdiği kişiye karşı yoğun bir sadakat geliştirir ve kolay kolay yüzeysel davranamaz. Bu yüzden gerçekten bağlandığında partnerinin duygularını, krizlerini ve karanlık taraflarını bile sahiplenebilir. Karşı tarafın zor zamanlarında yanında durmak ister.

Fakat Akrep burçları bazen bu bağlılık içinde kendi kırgınlığını görünmez hale getirebilir. Çok sevdiğinde fazla katlanabilir, fazla susabilir ve ilişkiyi kaybetmemek için kendi iç sesini bastırabilir. Oysa Akrep için sağlıklı ilişki, yalnızca derin bağ değil, aynı zamanda karşılıklı emek ve açık iletişim gerektirir.

Oğlak

Oğlak burçları ilişkilerde duygularını çok kolay göstermese de sevdiği insan için büyük sorumluluk alabilir. Partnerinin hayatını kolaylaştırmak, sorunları çözmek ve ilişkiyi sağlam tutmak için sessizce çok çaba harcar. Çoğu zaman kendi yorgunluğunu belli etmeden güçlü görünmeye çalışır.

Oğlak burçları için kendini geri plana atmak çoğu zaman “görev bilinci” gibi yaşanır. İlişkide sorun varsa çözmesi gereken kişi kendisiymiş gibi davranabilir. Ancak her şeyi tek başına taşımaya çalışmak zamanla onları duygusal olarak yorabilir. Oğlakların öğrenmesi gereken şey, güçlü olmanın her yükü üstlenmek anlamına gelmediğidir.

Koç

Koç burçları ilk bakışta kendini geri plana atan kişiler gibi görünmeyebilir. Ancak gerçekten sevdiklerinde partneri için beklenmedik fedakarlıklar yapabilirler. İlişkinin heyecanını ve sevdikleri kişinin mutluluğunu korumak için kendi planlarını değiştirebilir, kendi isteklerini ikinci sıraya alabilirler.

Koç burçlarının geri plana düşmesi genellikle fark etmeden olur. Sevdiği kişiyi mutlu etmek için hızlı kararlar alır, sonra kendi ihtiyaçlarını ihmal ettiğini geç fark eder. Bu yüzden Koçların ilişkilerde yalnızca mücadele etmeyi değil, kendi sınırlarını da korumayı öğrenmesi gerekir. Çünkü gerçek sevgi, kişinin kendinden vazgeçmesini değil, kendisi olarak kalabilmesini sağlar.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
