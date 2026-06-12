Türkçesini Verdiğimiz Bu Albümler Kime Ait?
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Albümlerin İngilizce isimlerini aklında tutamadığında Türkçe isimlerini belki aklında tutabilirsin. Müzik bilgini test etmek istedik ama bir yandan da çeviri yeteneğini test edelim dedik!
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Ayın Karanlık Yüzü
Kraliçe Öldü
Çarpışma
Ölmek İçin Doğmuş
Hepimiz Uykuya Daldığımızda Nereye Gidiyoruz?
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Şöhret Canavarı
Gelecek Nostaljisi
Rastgele Erişimli Bellekler
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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