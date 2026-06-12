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Türkçesini Verdiğimiz Bu Albümler Kime Ait?

etiket Türkçesini Verdiğimiz Bu Albümler Kime Ait?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 20:01
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Albümlerin İngilizce isimlerini aklında tutamadığında Türkçe isimlerini belki aklında tutabilirsin. Müzik bilgini test etmek istedik ama bir yandan da çeviri yeteneğini test edelim dedik!

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Ayın Karanlık Yüzü

Kraliçe Öldü

Çarpışma

Ölmek İçin Doğmuş

Hepimiz Uykuya Daldığımızda Nereye Gidiyoruz?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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