Galatasaray Şampiyonluk İçin Çıktığı Maçta Şok Üstüne Şok Yaşıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 21:43

Galatasaray, şampiyonluk kutlamak için çıktığı Samsunspor deplasmanında adeta şok yaşıyor. Erken dakikalarda 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar 70.dakika itibariyle 10 kişi ve 3-1 geride...

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi Günay korudu. Günay'ın kırmızı kart görmesiyle sarı kırmızılılar maçta 10 kişi kaldı.

Her şey çok güzel başlamıştı.

Galatasaray henüz 9. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçerken taraftarı da şampiyonluk şarkılarını bir kez daha söylemeye başlamıştı. 

Ancak 22. dakikada Mouandilmadji'nin attığı gole kutlamalara ara verdi.

İkinci yarıda her şey terse döndü.

57. dakikada savunmaya yapılan baskıda Cherif Ndiaye skoru 2-1'e getirdi. Sarı kırmızılı futbolcular henüz bu golün şokunu atlatamamıştı ki 63. dakikada kırmızı kartla sarsıldılar. 

Osimhen'in kısa düşen pasında Günay kaleyi terk etti, rakibini engellemek isteyen kaleci topa elle temas edince tereddütsüz kırmızı kart gördü. 

71. dakikada Mouandilmadji, ikinci golünü atarken takımının da üçüncü golüne imza attı. Üst üste goller ve kırmızı kart Galatasaray'da adeta şok etkisi yarattı.

Cherif Ndiaye'nin 82.dakikada attığı gol ise farkı üçe çıkardı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
