Trabzonspor ve Galatasaray Arasında Sümela Manastırı Krizi Yaşanıyor

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Samsunspor deplasmanı öncesinde, kulübün resmi mağazacılık hesabı GS Store tarafından yapılan bir paylaşım tartışma yarattı.

“Türkiyedir Galatasaray” ifadesiyle yayımlanan ve Sümela Manastırı temalı görsel, sosyal medyada yoğun tepki çekti. Kısa süre içinde paylaşım kaldırılmış olsa da, içerik kulüp çevresinde ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırarak tartışmayı büyüttü.