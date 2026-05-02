Bir TikTok Kullanıcısı Acil Durumda Konumunuzu Tam Olarak Nasıl Öğreneceğinizi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Acil bir durumda ilk birkaç saniye her şeyi belirliyor. Fakat bazen panikle en iyi yaptığımız şeyi bile yapamayabiliyoruz. Özellikle bulunduğumuz noktayı doğru tarif edebilmek, yardım isterken hayati bir öneme sahip. Peki bulunduğumuz adresi tam olarak bilmiyorsak ne yapacağız?

Bir TikTok kullanıcısı acil bir durumda kesin konumunuzu öğrenmek için ne yapmanız gerektiğini adım adım anlattı.

Her operatörden"NEREDEYIM" yazıp 7777'ye göndermek yeterli. Peki başka neler yapılabilir?

1. Akıllı Telefonların 'Acil Durum' Özellikleri

Modern akıllı telefonlar, konumunuzu otomatik olarak paylaşan yerleşik sistemlere sahiptir:

  • iPhone (iOS): Yan tuşa ve ses düğmelerinden birine aynı anda basılı tutarak veya yan tuşa seri şekilde 5 kez basarak 'Acil SOS' başlatabilirsiniz. Bu, otomatik olarak 112'yi arar ve (ayarladıysanız) acil durum kişilerinize konumunuzu gönderir.

  • Android: 'Ayarlar > Güvenlik ve Acil Durum' menüsü altından 'Acil Durum Paylaşımı' özelliğini aktif edebilirsiniz. Güç tuşuna 5 kez bastığınızda konumunuzu ve telefon durumunuzu önceden seçtiğiniz kişilere iletir.

2. Google Maps veya WhatsApp ile Konum Paylaşımı

İnternet erişiminiz varsa, saniyeler içinde nokta atışı konum bulabilirsiniz:

  • WhatsApp: 'Sohbet > Ekler (ataç simgesi) > Konum > Mevcut Konumu Gönder' adımlarını izleyerek konumunuzu bir yakınınıza atıp ondan 112'yi bilgilendirmesini isteyebilirsiniz.

  • Google Maps: Harita üzerinde bulunduğunuz mavi noktaya basılı tutarak koordinatlarınızı görebilir ve 'Paylaş' diyerek bu bilgiyi SMS veya başka kanallardan iletebilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
