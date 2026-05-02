Gülistan Doku Davasında Tutuklanan Eski Vali Tuncay Sonel'in İfadesi Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 19:27

Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından verdiği ifade ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

İddiaları reddetti.

Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında verdiği ifadede hakkındaki iddiaları reddetti. Haberde yer alan ifadesinde şu sözlere yer verildi:

'Gülistan'ın hamile kaldığı iddiası yalan. SIM kart verileri silinsin diye bir talimatım yok. Kamera kaydı silinsin diye bir talimatım da olmadı. Oğlumun cinayeti işlediği iddiası çirkin bir iftira. '

Oğlunun karıncayı dahi incitmeyeceğini iddia etti.

Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Mustafa Türkay Sonel tarafından Doku’nun bulunduğu yerden alınarak öldürüldüğü yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Soruşturmayı yürüten savcının, Gülistan Doku’nun öldürülmesinin ardından Mustafa Türkay Sonel’in hem kendisini hem de koruma müdürünü aradığı ve ardından Doku’nun “gizli şekilde gömüldüğü” iddiasını yönelttiği ifade edildi.

Tuncay Sonel ise bu iddiaları reddederek, oğlunun yetiştirilme tarzı gereği en küçük bir canlıya dahi zarar vermeyecek bir karaktere sahip olduğunu savundu.

Tuncay Sonel, ifadesinin tamamında iddiaları reddetti.

Gülistan'ın kayıp SIM kartıyla ilgili soruya Sonel, 'Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim. Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında 'Sayın Valim bir SIM kart var. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Sonra çıktım işlerime devam ettim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara Emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan Komiser'e bir baktıralım diye gönderttim. Zira arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisine baktırmak ve aynı zamanda son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş. Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım. Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı' dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
